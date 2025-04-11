Раскидываем крышки от бутылок – и муравьи мрут колониями: даже царица отправится к праотцам – не метод, а просто песня

Муравьи на дачном участке могут превратиться в серьёзную проблему. Несмотря на трудолюбие, эти насекомые приносят с собой не только хаос, роют муравейники среди корней растений, но и «заводят» на участке тлю — главного врага огородника.

Тля питается соками растений, ослабляя их, а муравьи активно защищают этих насекомых, ведь они кормятся их выделениями. Получается своего рода симбиоз — вредный и опасный для урожая.

Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии предлагает простой, но действенный способ, как избавиться от муравьёв. Всё, что нужно — приготовить сладкую, но смертельную для насекомых приманку.

Что потребуется:

1 ч. л. 20% раствора буры

2 ч. л. сахара

Ингредиенты нужно тщательно перемешать до однородного сиропа. Затем полученное средство разливают по крышкам от пластиковых бутылок и размещают там, где особенно много муравьёв — возле муравейников, грядок или теплиц.

Как это работает:

Бура — это опасный для муравьёв яд. Они приносят приманку в гнездо, делятся ею с другими обитателями колонии, и со временем вся популяция погибает. Метод эффективен и при этом безопасен для растений.

Простой способ, не требующий дорогих препаратов и сложных процедур — и вот участок снова свободен от незваных гостей, сообщает krasnoyarskmedia.