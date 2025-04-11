Раскидываем крышки от бутылок – и муравьи мрут колониями: даже царица отправится к праотцам – не метод, а просто песня
dzen.ru
Муравьи на дачном участке могут превратиться в серьёзную проблему. Несмотря на трудолюбие, эти насекомые приносят с собой не только хаос, роют муравейники среди корней растений, но и «заводят» на участке тлю — главного врага огородника.
Тля питается соками растений, ослабляя их, а муравьи активно защищают этих насекомых, ведь они кормятся их выделениями. Получается своего рода симбиоз — вредный и опасный для урожая.
Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии предлагает простой, но действенный способ, как избавиться от муравьёв. Всё, что нужно — приготовить сладкую, но смертельную для насекомых приманку.
Что потребуется:
- 1 ч. л. 20% раствора буры
- 2 ч. л. сахара
Ингредиенты нужно тщательно перемешать до однородного сиропа. Затем полученное средство разливают по крышкам от пластиковых бутылок и размещают там, где особенно много муравьёв — возле муравейников, грядок или теплиц.
Как это работает:
Бура — это опасный для муравьёв яд. Они приносят приманку в гнездо, делятся ею с другими обитателями колонии, и со временем вся популяция погибает. Метод эффективен и при этом безопасен для растений.
Простой способ, не требующий дорогих препаратов и сложных процедур — и вот участок снова свободен от незваных гостей, сообщает krasnoyarskmedia.
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