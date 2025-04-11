Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Раскидываем крышки от бутылок – и муравьи мрут колониями: даже царица отправится к праотцам – не метод, а просто песня

Муравьи на участке — не просто неприятность, а ...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

Муравьи на дачном участке могут превратиться в серьёзную проблему. Несмотря на трудолюбие, эти насекомые приносят с собой не только хаос, роют муравейники среди корней растений, но и «заводят» на участке тлю — главного врага огородника.

Тля питается соками растений, ослабляя их, а муравьи активно защищают этих насекомых, ведь они кормятся их выделениями. Получается своего рода симбиоз — вредный и опасный для урожая.

Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии предлагает простой, но действенный способ, как избавиться от муравьёв. Всё, что нужно — приготовить сладкую, но смертельную для насекомых приманку.

Что потребуется:

  • 1 ч. л. 20% раствора буры
  • 2 ч. л. сахара

Ингредиенты нужно тщательно перемешать до однородного сиропа. Затем полученное средство разливают по крышкам от пластиковых бутылок и размещают там, где особенно много муравьёв — возле муравейников, грядок или теплиц.

Как это работает:

Бура — это опасный для муравьёв яд. Они приносят приманку в гнездо, делятся ею с другими обитателями колонии, и со временем вся популяция погибает. Метод эффективен и при этом безопасен для растений.

Простой способ, не требующий дорогих препаратов и сложных процедур — и вот участок снова свободен от незваных гостей, сообщает krasnoyarskmedia.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Правила техосмотра автомобилей в Татарстане в 2025 году: что надо знать

Новости Татарстана

6 часов назад

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

как вывести борщевик на участке навсегда

Лонгриды

день назад

Первые укусы и боррелиоз уже в Казани: что делать и кто в группе риска

Интересное в Казани

3 дня назад

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финалисты — бизнеследи, открывающие новые горизонты талантов

тренер по растяжке обучение в Новосибирске

Не у нас

день назад

30-летний житель Ногинска стал первой жертвой из-за атак ИИ

Новости Татарстана

день назад

В 49 лет умер известный журналист и телеведущий Радик Фархуллин

Новости Татарстана

день назад

Скоро еще на 2 трассах РТ введут оплату по транспондеру

Новости Татарстана

день назад

Энгель Фаттахов уволен с поста главы района Татарстана

Не у нас

7 часов назад

В Екатеринбурге башенный кран раздавил рабочего
Новости Казани
день назад

На 3 этап благоустройства Голубых озер потратят 121,5 млн рублей

Тендер был опубликован 8 апреля

Не у нас

2 часа назад

Археологи доказали роль мамонтов в воспитании детей палеолита

Интересное в Казани

4 часа назад

Бомба замедленного действия: казанский стоматолог рассказала, почему 85% людей обречены на удаление зубов мудрости

Не у нас

3 часа назад

Учёные из Калифорнии раскрыли причину повышенного болевого порога у женщин

Новости Татарстана

4 часа назад

В Челнах водитель BMW сбил столб и попал в больницу
Учительницу в Казани оштрафовали на 30 тысяч ру...
Новости Казани
5 минут назад

Учительницу в Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста

Новости Казани

4 часа назад

Жительница Казани может не попасть в колонию после нападения на сына с ножом

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстанца обвиняют в убийстве инвалида и хищении

Не у нас

5 часов назад

Экологи заявили, что звери и птицы часто испытывают состояние опьянения
Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню