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После нового приказа министра обороны РФ Шойгу военкоматам в стране придется попыхтеть

"СП": После нового приказа главы Минобороны РФ Шойгу военкоматам придется постараться
После нового приказа министра обороны РФ Шойгу военкоматам в стране придется попыхтеть

Фото: открытые источники

Работа военкоматов и сама система мобилизации была подвергнута жесткой критике минувшей осенью, но сейчас ее ожидает еще одна проверка на прочность, пишет "Свободная Пресса".

Приказ главы Минобороны Шойгу заставляет военкоматы работать иначе. Сейчас активно идут разговоры о наборе профессиональных солдат определенных специальностей.

По повесткам в регионах некоторые, приходящие для сверки данных, получают предложение о заключении контракта, а в минувшие выходные замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прямо заявил, что России нужно увеличить численность призывников и контрактников в армии до полутора миллионов человек.

Военный эксперт "СП" Александр Шарковский убежден, что военкоматам придется сильно постараться, чтобы привлечь на службу новых контрактников.

"Чтобы материально заинтересовать людей, потребуется срочно и заметно поднимать в армии и на флоте денежное довольствие. О чем давно активно говорят сами военные. К тому же денежное довольствие — только часть проблем материального характера", - заявил он.

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