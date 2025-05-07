Популярную у граждан пасту Colgate уже сняли с продажи: зафиксированы опасные побочные эффекты

С 30 апреля 2025 года Национальное агентство по надзору за здравоохранением Бразилии (Anvisa) официально запретило продажу, использование и рекламу зубной пасты Colgate Total Clean Mint.

Причиной стали многочисленные жалобы потребителей и невозможность производителя доказать безопасность продукта.

Что вызвало запрет

Первые жалобы на продукцию появились ещё в марте 2025 года. Тогда пасту временно изъяли из магазинов, а позже началась проверка. Жалобы поступали от десятков пользователей, а соцсети наполнились фото с признаками острой реакции.

Основные симптомы:

Язвы и повреждения слизистой

Жжение, покалывание и боль при чистке

Воспаление, отёчность дёсен

Опухшие губы

Локальная аллергическая реакция на компоненты

Что теперь под запретом

Решение Anvisa распространяется на весь цикл продукта Colgate Total Clean Mint:

Производство

Продажа и распространение

Реклама

Использование

Импорт и хранение

Компания Colgate обязана:

Разработать план по полному изъятию продукта с рынка

Сообщить, как распознать запрещённые партии

Что говорит Colgate

Компания подтвердила отзыв апелляции от 29 апреля 2025 года. При этом в заявлении бренд:

Обещает полное сотрудничество с властями Бразилии

Утверждает, что паста соответствует всем международным стандартам

Призывает потребителей обращаться в службу поддержки Colgate при любых вопросах

Что делать потребителям

Проверьте упаковку — если у вас паста Colgate Total Clean Mint, прекратите её использование

При любых симптомах — обратитесь к врачу

Сообщите о проблеме:

В Colgate

В организацию по защите прав потребителей

Не храните и не передавайте другим — продукт официально запрещён

Важно: Даже лёгкий дискомфорт — повод отказаться от использования. Здоровье всегда важнее привычек и брендов.