Популярную у граждан пасту Colgate уже сняли с продажи: зафиксированы опасные побочные эффекты
loskut1.ru
С 30 апреля 2025 года Национальное агентство по надзору за здравоохранением Бразилии (Anvisa) официально запретило продажу, использование и рекламу зубной пасты Colgate Total Clean Mint.
Причиной стали многочисленные жалобы потребителей и невозможность производителя доказать безопасность продукта.
Что вызвало запрет
Первые жалобы на продукцию появились ещё в марте 2025 года. Тогда пасту временно изъяли из магазинов, а позже началась проверка. Жалобы поступали от десятков пользователей, а соцсети наполнились фото с признаками острой реакции.
Основные симптомы:
- Язвы и повреждения слизистой
- Жжение, покалывание и боль при чистке
- Воспаление, отёчность дёсен
- Опухшие губы
- Локальная аллергическая реакция на компоненты
Что теперь под запретом
Решение Anvisa распространяется на весь цикл продукта Colgate Total Clean Mint:
- Производство
- Продажа и распространение
- Реклама
- Использование
- Импорт и хранение
Компания Colgate обязана:
- Разработать план по полному изъятию продукта с рынка
- Сообщить, как распознать запрещённые партии
Что говорит Colgate
Компания подтвердила отзыв апелляции от 29 апреля 2025 года. При этом в заявлении бренд:
- Обещает полное сотрудничество с властями Бразилии
- Утверждает, что паста соответствует всем международным стандартам
- Призывает потребителей обращаться в службу поддержки Colgate при любых вопросах
Что делать потребителям
- Проверьте упаковку — если у вас паста Colgate Total Clean Mint, прекратите её использование
- При любых симптомах — обратитесь к врачу
Сообщите о проблеме:
- В Colgate
- В организацию по защите прав потребителей
Не храните и не передавайте другим — продукт официально запрещён
Важно: Даже лёгкий дискомфорт — повод отказаться от использования. Здоровье всегда важнее привычек и брендов.
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