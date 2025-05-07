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Популярную у граждан пасту Colgate уже сняли с продажи: зафиксированы опасные побочные эффекты

В Бразилии официально запретили зубную пасту Co...

loskut1.ru

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С 30 апреля 2025 года Национальное агентство по надзору за здравоохранением Бразилии (Anvisa) официально запретило продажу, использование и рекламу зубной пасты Colgate Total Clean Mint.

Причиной стали многочисленные жалобы потребителей и невозможность производителя доказать безопасность продукта.

Что вызвало запрет

Первые жалобы на продукцию появились ещё в марте 2025 года. Тогда пасту временно изъяли из магазинов, а позже началась проверка. Жалобы поступали от десятков пользователей, а соцсети наполнились фото с признаками острой реакции.

Основные симптомы:

  • Язвы и повреждения слизистой
  • Жжение, покалывание и боль при чистке
  • Воспаление, отёчность дёсен
  • Опухшие губы
  • Локальная аллергическая реакция на компоненты

Что теперь под запретом

Решение Anvisa распространяется на весь цикл продукта Colgate Total Clean Mint:

  • Производство
  • Продажа и распространение
  • Реклама
  • Использование
  • Импорт и хранение

Компания Colgate обязана:

  • Разработать план по полному изъятию продукта с рынка
  • Сообщить, как распознать запрещённые партии

Что говорит Colgate

Компания подтвердила отзыв апелляции от 29 апреля 2025 года. При этом в заявлении бренд:

  • Обещает полное сотрудничество с властями Бразилии
  • Утверждает, что паста соответствует всем международным стандартам
  • Призывает потребителей обращаться в службу поддержки Colgate при любых вопросах

Что делать потребителям

  • Проверьте упаковку — если у вас паста Colgate Total Clean Mint, прекратите её использование
  • При любых симптомах — обратитесь к врачу

Сообщите о проблеме:

  • В Colgate
  • В организацию по защите прав потребителей

Не храните и не передавайте другим — продукт официально запрещён

Важно: Даже лёгкий дискомфорт — повод отказаться от использования. Здоровье всегда важнее привычек и брендов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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