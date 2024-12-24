«Полная катастрофа»: Украина нанесла сокрушительный удар по россиянам

К началу 2025 года Молдавия и Приднестровье оказались на грани энергетического коллапса. В условиях прекращения поставок газа из России и отсутствия транзита через Украину регион готовится к сложной зиме.

В Кишиневе сообщили о трехкратном увеличении тарифов на электроэнергию, а в Тирасполе предупредили, что запасов газа и угля хватит всего на 50 дней. Подробности непростой ситуации на берегах Днестра.

Предыстория кризиса

15 декабря 2024 года прекратились поставки российского газа в Молдавию, а Украина приостановила транзит. «Газпром» отказался резервировать мощности трубопровода «Турецкий поток» для поставок в Кишинев. Возможным решением мог стать газ через европейские платформы, но это связано с высокой стоимостью. Вариант с «Турецким потоком», который рассматривался Москвой до конца ноября, требовал погашения долга Молдавии перед «Газпромом» в размере 709 миллионов долларов. Однако Кишинев выразил готовность выплатить лишь 9 миллионов.

Реакция властей

16 декабря власти Молдавии объявили чрезвычайное положение в энергетической сфере сроком на 60 дней. Президент Майя Санду пояснила, что это позволит упростить выделение средств для закупки топлива у альтернативных поставщиков. Граждан призвали экономить электроэнергию, снизив температуру в домах до 19 градусов.

Посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс порекомендовал наладить диалог с Россией, отметив, что за последние три года Евросоюз предоставил стране 240 миллионов евро на поддержку энергетики. В то же время, Приднестровье ввело собственный режим ЧП. Глава региона Вадим Красносельский заявил, что при отсутствии поставок газа остановятся все промышленные предприятия на левом берегу Днестра.

Текущая ситуация

В Приднестровье частично покрыть энергетические потребности может Дубоссарская ГЭС, которая обеспечивает до 80% необходимой электроэнергии. Однако это временное решение, поскольку запасы угля, способные поддерживать работу Молдавской ГРЭС, ограничены — их хватит примерно на 50 дней. Между тем, на правом берегу Днестра, по прогнозам экспертов, стоимость электроэнергии может вырасти до 188 евро за мегаватт при закупке в Румынии, что почти втрое дороже текущих тарифов.

Обвинения и отставки

Президент Майя Санду заверила граждан, что тарифы не превысят уровень прошлого года. Однако министр энергетики Виктор Парликов подал в отставку, обвинив правительство в неэффективных действиях. Премьер-министр Дорин Речан пообещал компенсировать населению возможное увеличение расходов, выделив на это два миллиарда леев (около 108,5 миллиона долларов).

Бывший глава Гагаузии Ирина Влах раскритиковала действия властей, обвинив их в намеренном создании кризиса для извлечения выгоды. Она отметила, что правительство не закупило газ летом, когда цены были ниже, чтобы заработать на повышении тарифов зимой.

Экспертное мнение

Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации, считает, что в ближайшие месяцы без российского газа регион столкнется с серьёзными трудностями. Приднестровье может рассчитывать лишь на краткосрочные меры, такие как уголь и собственные ресурсы, но этого недостаточно. Он не исключил, что в последний момент могут быть достигнуты компромиссные договорённости между Кишиневом и Тирасполем.

Вместе с тем, эксперт подчеркнул, что Кишинев не заинтересован в интеграции Приднестровья в состав Молдавии, особенно в преддверии парламентских выборов. Принятие обязательств по обеспечению полумиллиона пророссийских граждан региона может негативно сказаться на политическом рейтинге действующей власти, сообщает ria.ru.

Энергетический кризис в Молдавии и Приднестровье демонстрирует острую необходимость стратегического подхода к решению газовых вопросов. Временные меры способны лишь отсрочить последствия, но не предотвратить их. Диалог между сторонами и поиск долгосрочных решений остаются единственным выходом для стабилизации ситуации в регионе.

