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«Пересадят на Лады»: Минпромторг выпустил список автомобилей, рекомендованных для чиновников

«Пересадят на Лады»: Минпромторг выпустил список автомобилей, рекомендованных для чиновников

rally36.ru

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Представители Министерства промышленности и торговли РФ сообщили, что ведомство рекомендует госслужащим переходить на использование автомобилей отечественных марок Lada, Aurus, «УАЗ», «Москвич», Evolute и марку китайского производства Haval, рассказали в «Известиях».

Согласно мнению Минпромторга, российским чиновникам нужно пользоваться автомобилями с высокой локализацией, другими словами, машинами производимыми в нашем государстве, и выпустило список подходящих марок. К ним относятся: «LADA», «УАЗ», «Aurus», «Москвич», «Evolute», а также в этот перечень вошел китайский бренд «Haval».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государственные и муниципальные служащие должны пользоваться транспортом отечественного производства в приоритете. От заграничных поставок, по мнению президента, отказываться не нужно, но следует развивать и увеличивать российскую автомобилестроительную промышленность. Владимир Путин также подчеркнул, что местные машины будут выглядеть не так хорошо, как иномарки, тем не менее такое изменение только поспособствует развитию нашей страны.

Также представители Минпромторга добавили, что список рекомендованных автомобилей для чиновников будет пополняться в связи с процессом выхода новых моделей.

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