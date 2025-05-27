Пенсионный возраст повысят сразу на 3 года. Неприятный сюрприз для граждан ждет уже с 3 июня

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Пенсионная реформа 2024 года повысила возраст в...

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Пенсионная реформа 2024 года: новые правила выхода на пенсию и как не остаться без денег

В 2024 году пенсионная реформа изменила правила выхода на пенсию. Мужчины 1961 года рождения теперь выходят на пенсию в 63 года, женщины 1966 года — в 58 лет. К 2028 году возраст увеличится до 65 и 60 лет соответственно. Кроме возраста, потребуется накопить минимальное количество пенсионных баллов — 28,2 для мужчин и 15 лет стажа.

Кто в плюсе?

Те, кто успел накопить пенсионные баллы до реформы — например, учителя с большим стажем и работники с «северными» надбавками. Их пенсии вырастут благодаря повышенным взносам работодателей. Для тех, кто получает «серую» зарплату, изменений почти не будет.

Что предлагает государство?

Откладывать 5% от зарплаты в индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) с обещанием роста пенсии на 30% за 20 лет. Однако инфляция и ненадёжные фонды могут снизить эффект. Лучшие варианты — госфонды с гарантиями или инвестиции в недвижимость и драгметаллы.

Как не остаться без денег?

  • Проверяйте стаж через «Госуслуги».
  • Добирайте недостающие пенсионные баллы.
  • Не спешите выходить на пенсию — каждый дополнительный год работы увеличит выплаты на 20%.
  • Выбирайте надёжные НПФ, сравнивая доходность и отзывы.

Типичные ошибки:

  • Надежда на «серую» зарплату.
  • Смена фамилии без уведомления Пенсионного фонда.
  • Работа без официального договора.

Если пенсии не хватает:

  • Можно сдавать жильё, работать на пенсии или переехать в деревню с меньшими расходами.
  • Пенсионная система стала сложным механизмом, и успех зависит от вашей подготовки и знаний.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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