Пенсионный возраст повысят сразу на 3 года. Неприятный сюрприз для граждан ждет уже с 3 июня
rline.tv
Пенсионная реформа 2024 года: новые правила выхода на пенсию и как не остаться без денег
В 2024 году пенсионная реформа изменила правила выхода на пенсию. Мужчины 1961 года рождения теперь выходят на пенсию в 63 года, женщины 1966 года — в 58 лет. К 2028 году возраст увеличится до 65 и 60 лет соответственно. Кроме возраста, потребуется накопить минимальное количество пенсионных баллов — 28,2 для мужчин и 15 лет стажа.
Кто в плюсе?
Те, кто успел накопить пенсионные баллы до реформы — например, учителя с большим стажем и работники с «северными» надбавками. Их пенсии вырастут благодаря повышенным взносам работодателей. Для тех, кто получает «серую» зарплату, изменений почти не будет.
Что предлагает государство?
Откладывать 5% от зарплаты в индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) с обещанием роста пенсии на 30% за 20 лет. Однако инфляция и ненадёжные фонды могут снизить эффект. Лучшие варианты — госфонды с гарантиями или инвестиции в недвижимость и драгметаллы.
Как не остаться без денег?
- Проверяйте стаж через «Госуслуги».
- Добирайте недостающие пенсионные баллы.
- Не спешите выходить на пенсию — каждый дополнительный год работы увеличит выплаты на 20%.
- Выбирайте надёжные НПФ, сравнивая доходность и отзывы.
Типичные ошибки:
- Надежда на «серую» зарплату.
- Смена фамилии без уведомления Пенсионного фонда.
- Работа без официального договора.
Если пенсии не хватает:
- Можно сдавать жильё, работать на пенсии или переехать в деревню с меньшими расходами.
- Пенсионная система стала сложным механизмом, и успех зависит от вашей подготовки и знаний.
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