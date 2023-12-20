Пенсионный возраст могут снизить до 55/60 лет. В Госдуме сказали, что для этого надо будет сделать

Депутаты Государственной думы Российской Федерации выразили инициативу снизить возраст страхового стажа, чтобы выйти на пенсию раньше 60 и 65 лет, сообщили «Известия».

Предлагаемое нововведение заключаются в том, что депутаты хотят понизить трудовой стаж для преждевременного выхода на пенсию, а также снизить сам пенсионный досрочный возраст.

Сейчас российским законодательством установлено, что женщины и мужчины могут выйти на пенсию раньше 60 и 65 лет не ранее двух лет до наступления данного возраста, а также при условии, что их страховой стаж будет равен 37 и 42 годам у женщин и мужчин соответственно. Такая норма, по мнению некоторых депутатов, является лишь формальной, потому что в большинстве случаев граждане не успевают отработать положенные 37 лет и 42 года до наступления досрочного выхода на пенсию, поэтому они предлагают уменьшить трудовой стаж до 37 лет для мужчин и до 32 лет до женщин, а возраст, допустимый для преждевременного выхода на пенсию, приравнять к 55 и 60 годам.