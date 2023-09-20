Пенсионеров ошарашили: уже в октябре им проиндексируют пенсии
В октябре российских пенсионеров порадуют индексацией пособий по старости, и пособия достигнут 42 тысяч рублей.
Речь идет о военных пенсионерах, сотрудниках органов, бывших работниках прокуратуры, МЧС, таможни, пожарной охраны и т.д.
В стране повышается денежное довольствие военнослужащих, а пенсии таким пенсионерам составят 85,47 процента от размера денежного довольствия граждан.
Подрастут пенсии данной категории пожилых на 10,5%.
Средний размер пенсии составит 41 900, что является рекордным показателем за все последние годы.