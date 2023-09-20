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Пенсионеров ошарашили: уже в октябре им проиндексируют пенсии

Пенсионеров ошарашили: уже в октябре им проиндексируют пенсии

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В октябре российских пенсионеров порадуют индексацией пособий по старости, и пособия достигнут 42 тысяч рублей.
Речь идет о военных пенсионерах, сотрудниках органов, бывших работниках прокуратуры, МЧС, таможни, пожарной охраны и т.д.

В стране повышается денежное довольствие военнослужащих, а пенсии таким пенсионерам составят 85,47 процента от размера денежного довольствия граждан.

Подрастут пенсии данной категории пожилых на 10,5%.
Средний размер пенсии составит 41 900, что является рекордным показателем за все последние годы.

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