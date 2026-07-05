С июля владельцам счётчиков стоит быть внимательнее: новые правила могут повлиять на оплату ЖКХ

Что ждёт жильцов уже с июля / PROKAZAN

С июля владельцам квартир со счётчиками воды, газа и электроэнергии стоит проверить приборы учёта. Нового штрафа «за сам счётчик» нет, но просроченная поверка, отсутствие показаний и ошибки в данных могут быстро увеличить сумму в квитанции.

Проблема обычно начинается незаметно: срок поверки истёк, показания не передавались несколько месяцев, в личном кабинете появилась неверная цифра. Потом расчёт уходит от фактического расхода к среднему потреблению или нормативу.

Когда счётчик перестаёт защищать от лишних платежей

Прибор учёта помогает платить за реальный расход только при трёх условиях: он исправен, срок поверки не истёк, а показания передаются вовремя.

Если одно из условий нарушено, управляющая компания или ресурсоснабжающая организация может считать плату иначе. Сначала обычно берут среднемесячный расход, затем переходят на норматив.

Для экономной семьи это особенно неприятно. Реально воды или газа тратится мало, а начисление идёт так, будто счётчика нет или его данные нельзя использовать.

Что происходит при пропуске показаний

Если данные не передавать месяцами, долг не исчезает. Система начисляет плату по расчётным правилам, а после резкой передачи большого объёма может появиться крупная сумма.

Спор часто возникает из-за простой привычки: «потом внесу сразу за несколько месяцев». В итоге приходится объяснять скачок расхода, подавать заявление и ждать сверки.

Лучше передавать цифры каждый месяц в установленный период. После отправки стоит сохранить скриншот, чек, номер обращения или электронное подтверждение.

Просроченная поверка: главный риск

У каждого счётчика есть межповерочный интервал. Дата следующей поверки указана в паспорте прибора, акте или сведениях из реестра.

Когда срок заканчивается, показания могут перестать принимать. Прибор стоит на месте, но для расчётов его уже считают недействующим.

Чаще всего о проблеме вспоминают после выросшей квитанции. Особенно это касается водосчётчиков, документы на которые годами лежат в ящике.

Где проверить срок

Сначала нужно найти паспорт счётчика или старый акт поверки. Если документов нет, дату можно уточнить через управляющую компанию, расчётный центр, поставщика ресурса или ФГИС «Аршин».

После поверки важно проверить, внесён ли результат в официальный реестр. Простая бумажка от мастера сама по себе не гарантирует, что данные примут для начислений.

Если записи в реестре нет, лучше сразу связаться с организацией, которая проводила работу, и потребовать исправления.

Как не попасться на навязанные услуги

Жильцам часто звонят фирмы, которые пугают срочной заменой приборов. Они представляются «городской службой», обещают штрафы и требуют пустить мастера в ближайший день.

Перед оплатой нужно проверить, имеет ли организация право проводить поверку или замену. Надёжнее уточнить список допустимых исполнителей у своей управляющей компании или поставщика ресурса.

Не стоит соглашаться на работу только из-за тревожного звонка. Если прибор действительно требует поверки, это можно проверить по документам.

Электросчётчики: что зависит от собственника

С электросчётчиками порядок отличается от воды и газа. Во многих случаях установкой и заменой занимаются гарантирующие поставщики или сетевые организации.

Но собственник всё равно должен обеспечить доступ к прибору, следить за цифрами в квитанции и сообщать о повреждениях, ошибках или странных начислениях.

Если показания в личном кабинете не совпадают с реальными, лучше сразу направить обращение. Затягивание делает спор сложнее.

Когда могут доначислить

Доначисления возможны, если выяснилось, что плата раньше считалась по неверным данным. Причиной бывает просроченная поверка, отсутствие показаний, ошибка передачи, повреждение пломбы или вмешательство в работу прибора.

Самостоятельно вскрывать, переносить или ремонтировать счётчик нельзя. Любые работы должны проходить официально и подтверждаться актом.

Особенно внимательно нужно относиться к пломбам. Их повреждение может привести к серьёзному спору и пересчёту начислений.

Что сделать сейчас

Проверьте даты поверки всех приборов. Запишите их в календарь и поставьте напоминание за несколько недель до окончания срока.

Сверьте фактические цифры на счётчиках с данными в квитанции или личном кабинете. При расхождениях подайте заявление и сохраните подтверждение.

Передавайте показания каждый месяц одним привычным способом. Чем меньше разрывов в данных, тем ниже риск расчёта по нормативу.

Главный вывод

С июля счётчики лучше не оставлять без внимания. Просроченная поверка, молчание по показаниям и сомнительные документы могут привести к среднему расчёту, нормативу или доначислениям.

Тем, кто следит за сроками и хранит подтверждения, бояться нечего. А тем, кто давно не открывал паспорт прибора и не сверял данные, лучше сделать это до новой квитанции, сообщает primpress.ru.

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