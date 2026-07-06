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Казань и аэропорт могут связать постоянные шаттлы

Служба новостей Автор статьи
В Казани планируют запустить регулярные шаттлы ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Регулярные шаттлы свяжут Казань с международным аэропортом имени Г. Тукая. Их запуск анонсировал директор городского комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили. Согласно «дорожной карте», движение планируется открыть в 2026 году. Также в аэропорту появится специальная зона для посадки и высадки пассажиров такси.

В конце лета текущего года начнет работу третий терминал воздушной гавани. По словам Шавлиашвили, этот объект станет важным этапом подготовки к росту турпотока. В 2025 году, по прогнозам комитета, он достигнет 5,4 миллиона человек, а к 2030 году — 7 миллионов.

Аэропорт Казани находится в Лаишевском районе Татарстана. Расстояние от центра города до аэропорта составляет 26 километров. Сейчас между ними ежедневно курсируют электрички (время в пути — около 30 минут) и автобус №197.

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