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Пальмовая гадость, вовсе нет сливок: Роскачество обнародовало марки сливочного масла, которые лучше обходить стороной

В недавнем исследовании, проведенном Роскачеств...

ecookie.ru

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В недавнем исследовании, проведенном Роскачеством, было выявлено несколько марок сливочного масла, содержащих пальмовое масло вместо обещанных сливок. Это открытие вызывает беспокойство среди потребителей, стремящихся к здоровому питанию и качественным продуктам.

Проблема замены сливок на пальмовое масло

Роскачество провело анализ сливочного масла, доступного на российском рынке, и обнаружило, что некоторые производители заменяют натуральные сливки более дешевым и менее полезным пальмовым маслом. Эта практика не только вводит потребителей в заблуждение, но и снижает питательную ценность продукта, увеличивая уровень насыщенных жиров, что может негативно сказаться на здоровье человека.

Какие марки масла следует избегать

Роскачество не называет конкретные бренды, однако предостерегает потребителей от покупки масла без подробной этикетки, указывающей на состав продукта. Важно обращать внимание на наличие пальмового масла в списке ингредиентов и избегать таких продуктов, особенно если на упаковке указано "100% сливочное масло".

Как выбирать качественное сливочное масло

Роскачество рекомендует выбирать сливочное масло, на этикетке которого четко указано процентное содержание молочного жира (не менее 82.5%), а список ингредиентов не должен содержать каких-либо добавок кроме сливок и соли (при наличии). Также предпочтение следует отдавать продукции с ясным указанием происхождения сливок и места производства.

Заключение

Открытие Роскачества поднимает важные вопросы о прозрачности пищевой промышленности и здоровом питании. Потребители должны быть бдительны и внимательно изучать состав продуктов, чтобы защитить свое здоровье и обеспечить семью качественными и полезными продуктами

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