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«От безысходности и от хорошей жизни»: Набиуллина объяснила по каким причинам россияне оформляют кредиты

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, озвучила ключевые изменения в области потребительского кредитования в связи с нестабильной финансовой обстановкой и началом летнего сезона.

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Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, озвучила ключевые изменения в области потребительского кредитования в связи с нестабильной финансовой обстановкой и началом летнего сезона.

Её анализ подчеркивает значительный подъем интереса к потребительским кредитам и микрозаймам, отмечая рост последних на 34% за прошлый год.

Стремительное распространение микрозаймов несет в себе определенные риски, увеличиваемые высокими процентными ставками. Центральный банк предлагает несколько стратегий для снижения возможных финансовых угроз:

В условиях финансовой нестабильности необходимо обратиться за консультацией к экспертам в области финансового анализа. Взятие микрозаймов сопряжено с определенными рисками, которые усиливаются высокими процентными ставками. И то, что изначально казалось хорошим решением, по итогу рискует обернуться тяжелым финансовым бременем на того, что взял микрозайм. Если иного выбора не остаётся, то лучше довериться проверенным банкам и компаниям и не влезать в микрокредиты от неизвестных контор с подозрительно хорошими условиями.

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