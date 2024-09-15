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Опять мобилизация: в Госдуме прозвучало новое громкое заявление об СВО

На границе с Украиной обстановка с недавнего вр...

svpressa.ru

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На границе с Украиной обстановка с недавнего времени стала еще более напряженная. В связи с этим власти России задумались о том, чтобы пересмотреть мобилизационную политику. Как отмечает Алексей Журавлев, зампредседателя комитета по обороне в Госдуме, та ситуация, что сложилась на приграничной территории, требует подготовки мобилизационного резерва.

Военная активность на границе

С начала августа наблюдается обострение на границе в Курской области. Украинские вооруженные силы предприняли попытки прорвать границу, что вызвало ожесточенные бои. С российской стороны утверждают, что ситуация остается под контролем, пишет RTVI.

Мнения и заявления

Журавлев выразил мнение, что украинская сторона стремится к "хоть какой-то победе" на фоне длительного конфликта, отмечая, что для ВСУ проще атаковать мирные населенные пункты, чем встречаться с российской армией в открытом бою. В то же время, официальные представители России, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и самого президента Владимира Путина, ранее отрицали необходимость в проведении новой мобилизации.

Взгляды изнутри

Военные эксперты и местные власти подтверждают сложную ситуацию в Курской области, где украинские войска могли продвинуться на значительное расстояние вглубь территории. Отсюда следует, что текущие меры и стратегии обороны могут требовать пересмотра в свете новых вызовов.

Выводы

Пересмотр мобилизационной стратегии и подготовка резервов являются мерами предосторожности в ответ на усиливающуюся военную активность. Это свидетельствует о серьезности восприятия угрозы и о необходимости адаптации к текущей геополитической обстановке, которая продолжает оставаться напряженной.

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