Интересно

Как организовать поддержку мультивендорной ИТ-среды без потери управляемости

Михаил Светлов Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Серверы одной марки, сетевое оборудование другой, а программы выпущены в разные годы. Для корпоративной ИТ-среды это привычная картина. Трудности начинаются, когда возникает сбой и непонятно, какой компонент его вызвал и кто должен разбираться.

Например, приложение работает медленно, но проверка сервера не выявила проблем. Причина может быть в сети, системе хранения или взаимодействии программ. Передав ИТ-обслуживание одному партнёру, компания может упростить поиск причин и координацию специалистов. Для этого в договоре нужно закрепить ответственность за решение проблемы в целом.

Общие правила поддержки помогают избежать ситуации, когда каждый участник работает по своему графику. В соглашении об уровне сервиса фиксируют сроки реакции, порядок подключения дополнительных специалистов и целевое время восстановления. При этом быстрая реакция на заявку и устранение неисправности — разные обязательства.

Один канал для обращений и общая картина состояния систем

Сотруднику не нужно выяснять, кому писать о сбое: администратору сети, поставщику сервера или разработчику программы. Удобнее принимать все обращения через одну службу. Она регистрирует заявку, назначает ответственного и следит за сроками. Заказчик видит статус и понимает, к кому обратиться за пояснениями.

Система мониторинга собирает данные об оборудовании и программах. В зависимости от задач компании полезно отслеживать:

  • Загрузку процессоров и свободное место в хранилищах.

  • Доступность сетевых устройств и задержки связи.

  • Создание резервных копий и состояние копирования данных между системами.

  • Сообщения об ошибках в журналах оборудования и программ.

Отдельный вопрос — запасные детали. Гарантия не означает, что нужный блок питания окажется у вас в день поломки. Подменное оборудование может сократить ожидание, но срок восстановления зависит и от доставки, и от совместимости, и от сложности замены.

Сервисные компании могут использовать собственные склады запасных частей. Перед заключением договора уточните, какие детали доступны для вашей техники, где они хранятся и входит ли доставка в стоимость. Это поможет сравнить услуги подрядчика с расходами на собственный резерв.

Что установлено и как связано между собой

Для поддержки нужна актуальная картина инфраструктуры: какие устройства работают, какие версии программ установлены и какие сервисы от них зависят. Если такой информации нет, обычное обновление может неожиданно затронуть соседнюю систему. Учёт оборудования и изменений помогает заранее увидеть эти связи.

Ещё одна задача — найти специалистов по разным платформам. Одной компании может быть трудно содержать отдельного эксперта под каждую из них. В таком случае часть задач разумно передать подрядчику. Но сначала стоит проверить, есть ли у него нужные специалисты и как быстро они смогут подключиться.

Перед изменениями полезно проверить совместимость компонентов:

  • Испытать обновления программ на отдельном стенде.

  • Проверить работу драйверов с выбранными операционными системами.

  • Убедиться, что сетевые устройства разных поколений корректно работают вместе.

  • Сверить настройки с принятыми в компании требованиями безопасности.

Поддержка становится полезнее, когда команда замечает проблемы до жалоб пользователей. Например, свободное место сокращается несколько недель, а время ответа приложения постепенно растёт. Эти признаки дают повод разобраться в причинах до того, как работа заметно замедлится.

Возможности такой диагностики зависят от оборудования и доступных данных. Поэтому вместе с мониторингом стоит настроить понятные уведомления: кто их получает, какие показатели требуют внимания и когда нужно начинать работы. Сам по себе сбор данных ещё не решает проблему.

Как договориться об ответственности и расходах

Один договор вместо нескольких может упростить согласования и планирование бюджета. Но экономия не возникает автоматически. Сравните состав услуг, стоимость срочных выездов, замен и обновлений. Проверьте также, какие системы подрядчик поддерживает сам, а для каких привлекает других исполнителей.

Запишите, кто принимает заявку, ищет причину, связывается с производителем и сообщает заказчику о ходе работ. Особенно важно определить ответственного за сбой, затрагивающий несколько систем. Тогда ИТ-руководителю будет проще контролировать результат, не координируя каждый шаг вручную.

Что подготовить перед переходом

Перед передачей поддержки единому партнёру соберите информацию, без которой ему будет трудно начать работу:

  1. Составьте список оборудования и лицензий, укажите сроки гарантии и действующих договоров.

  2. Определите, какие сервисы важнее всего для бизнеса и какой простой для них допустим.

  3. Опишите нестандартные настройки и связи между системами, которые требуют внимания.

  4. Согласуйте канал приёма заявок и порядок общения с сотрудниками. Затем проверьте его на пробном обращении: всем ли понятны статус заявки и следующий шаг.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Корейцы смешивают обычную лапшу с яйцами и бросают на сковороду: получается хрустящий блин, который даже резать жалко

Гид по Казани

день назад

Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних каникул

службы по удалению плесени и грибка в ваннойв квартирах

Не у нас

день назад

Священник объяснил, что происходит с душой человека после кремации

Гид по Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани: от отделки до деталей, которые создают уют

обучение мастермайнд в Москве

Кулинария

день назад

Турки не жарят картошку и яйца по отдельности: смешивают прямо на сковороде — получается завтрак, который заменяет обед

Кулинария

8 часов назад

Пельмени больше не бросаю в кипяток: укладываю слоями, засыпаю сыром и достаю из духовки сочную запеканку с корочкой

Кулинария

день назад

Пельмени лопаются в кипятке и выпускают весь сок: какую ошибку совершают ещё до того, как достать шумовку

Кулинария

день назад

Омлет поднялся пышной шапкой, а через минуту превратился в блин: почему он так предательски оседает

Кулинария

15 часов назад

Итальянцы превращают картофельное пюре в маленькие подушечки: добавляют муку — и готовят ньокки, которые тают во рту
Лайфхаки
4 минуты назад

7 продуктов к праздникам, которые выгоднее купить уже в ноябре

Какие продукты к праздничному столу разумно куп...

Кулинария

47 минут назад

Переспелые бананы больше не выбрасываю: разминаю с овсянкой и пеку мягкое печенье без единой ложки муки

Кулинария

2 часа назад

Куриное филе больше не режу ножом: натираю на тёрке, добавляю пару продуктов и жарю оладьи нежнее обычных котлет

Кулинария

5 часов назад

Макароны больше не варю в огромной кастрюле: бросаю прямо в томатный соус, добавляю сыр — и ужин готов без лишней посуды

Кулинария

11 часов назад

Итальянцы превращают картошку и яйца в настоящий пирог без теста: одна сковорода — и завтрак для всей семьи готов
Зимнюю уборку Казани отрепетировали на четырех ...
Новости Казани
15 часов назад

Зимнюю уборку Казани отрепетировали на четырех базах подрядчиков

Новости Казани

12 часов назад

«Рубин» расстался с Франком Артигой после шести матчей без побед

Кулинария

13 часов назад

Французы специально берут подсохший батон для сладкого завтрака: молоко, яйцо и сковорода превращают его в нежный десерт

Кулинария

17 часов назад

Французы даже не замешивают густое тесто для этого десерта: просто заливают фрукты жидкой смесью — и получают нежный пирог
Кладбища Казани уходят в онлайн: рассказываем, ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Кладбища Казани уходят в онлайн: рассказываем, что это меняет для семей и почему вызывает вопросы