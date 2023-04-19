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«Одна пыль и красители»: Росконтроль назвал марки чая в пакетиках, которые не стоит брать

В Роскачестве рассказали, какие марки чая не стоит покупать
«Одна пыль и красители»: Росконтроль назвал марки чая в пакетиках, которые не стоит брать

Фото: открытые источники

В Роскачестве исследовали марки чая, популярные среди россиян. Однако в ряде брендов обнаружились грубейшие нарушения, из-за которых чаем назвать содержимое крайне сложно, скорее, это - пыль и красители с ароматизаторами, как говорят ценители листового чая.

PRIMPRESS сообщает, что покупатели пакетированного чая в большей мере рискуют купить пыль с красителями. Конечно, пакетик удобен при заваривании, его легко взять с собой на работу, на природу, в дорогу.

Специалисты Росконтроля рассказали, что красителей в таком чае нет, мусора и пыли тоже не нашли, в пакетированном чае обнаружен измельченный чайный лист. Но проблема в том, что внутри пакетика могут быть плесень или болезнетворные бактерии. Такая проблема является довольно распространенной.

В образце чая, произведенного на Шри-Ланке, нашли содержание плесени в 15 раз выше нормы, а в московской марке чая она превысила допустимые параметры вдвое.

Однако исследования показали и лучшие чайные пакетики -Greenfield Golden Ceylon, Riston, "Майский" и Ahmad Tea English Breakfast.

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