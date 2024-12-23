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Обычная плесневелая брага: в Роскачестве назвали ряд марок шампанского из черного списка

Роскачество провело строгий анализ популярных и...

decanter.ru

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Роскачество провело строгий анализ популярных игристых вин, представленных на полках магазинов, и результаты оказались неожиданными. Многие известные бренды, которые пользовались доверием потребителей, получили низкие оценки за качество, аромат и вкус.

Давайте разберёмся, что именно пошло не так, а также поговорим о том, как выбрать действительно хорошее шампанское.

PG12 представил детальный разбор неудачных образцов

1. «Цимлянское-Ц», игристое вино брют белое 2022

Этот напиток привлекает внимание своим светло-соломенным цветом и умеренными пузырьками. Однако дегустаторы отметили отсутствие выразительного аромата и неприятное сладковатое послевкусие.

Состав: Алиготе, Ркацители, Цветочный и другие сорта винограда.
Крепость: 11–13%.
Итог: подойдёт разве что для лёгких закусок, но лишь в крайнем случае.

2. «Солнечная Долина», игристое вино брют розовое 2022

Напиток выглядит привлекательно благодаря бледно-розовому оттенку, но этим его достоинства заканчиваются. Вкус плоский, послевкусие короткое и ничем не выделяющееся.

Состав: Шардоне, Рислинг, Пино.
Крепость: 11–13%.
Итог: не смог оправдать ожиданий даже при богатом составе.

3. «Chateau de Talu», игристое вино брют белое 2023

Этот брют стал разочарованием. Дегустаторы отметили грубый вкус с окисленными тонами, напоминающими мочёные яблоки, и полное отсутствие гармонии.

Состав: Бианка, Мускат Белый, Рислинг.
Крепость: 11–13%.
Итог: практически непригодно для употребления.

4. «Мильстрим 1936», игристое вино брют белое 2022

Лидер антирейтинга. Эксперты описали его как вино с низким качеством: плесневелый запах, окисленные ноты и грубый вкус сделали его худшим среди протестированных образцов.

Состав: Бианка, Совиньон, Шардоне.
Крепость: 12%.
Итог: однозначно не рекомендовано к покупке.

Как выбрать качественное шампанское?

Покупая игристое вино, важно обращать внимание на его характеристики. Вот несколько советов:

1. Цвет и перляж

У качественного шампанского цвет должен быть ярким и прозрачным, без мутных оттенков.
Пузырьки (перляж) должны быть мелкими и подниматься равномерным потоком.

2. Аромат

Хорошее игристое вино обладает сложным ароматом, в котором можно уловить цветочные, фруктовые или минеральные ноты.
Отсутствие аромата или резкие химические запахи — тревожный знак.

3. Вкус и послевкусие

У качественного шампанского вкус сбалансированный, с лёгкой кислинкой и долгим приятным послевкусием.
Грубость, приторность или окисленные тона говорят о низком качестве.

4. Технология производства

Лучшие игристые вина производятся методом шампанизации в бутылках (традиционный метод). Такие вина выдерживаются на осадке, что придаёт им сложность и глубину вкуса.
Более дешёвые варианты производятся методом резервуарной ферментации (шарма), что сказывается на их вкусе и качестве.

5. Репутация производителя

Изучите информацию о бренде. Надёжные производители имеют хорошую репутацию и положительные отзывы.

Стоит ли экономить на шампанском?

Результаты дегустации показывают, что не всегда низкая цена оправдана. Качественное игристое вино доставляет удовольствие и подчёркивает торжественность момента. Лучше потратить немного больше, чем разочароваться во вкусе напитка, который должен радовать.

Перед покупкой внимательно изучайте отзывы, обращайте внимание на репутацию производителя и выбирайте напитки с проверенными характеристиками.

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