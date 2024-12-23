Обычная плесневелая брага: в Роскачестве назвали ряд марок шампанского из черного списка
decanter.ru
Роскачество провело строгий анализ популярных игристых вин, представленных на полках магазинов, и результаты оказались неожиданными. Многие известные бренды, которые пользовались доверием потребителей, получили низкие оценки за качество, аромат и вкус.
Давайте разберёмся, что именно пошло не так, а также поговорим о том, как выбрать действительно хорошее шампанское.
PG12 представил детальный разбор неудачных образцов
1. «Цимлянское-Ц», игристое вино брют белое 2022
Этот напиток привлекает внимание своим светло-соломенным цветом и умеренными пузырьками. Однако дегустаторы отметили отсутствие выразительного аромата и неприятное сладковатое послевкусие.
Состав: Алиготе, Ркацители, Цветочный и другие сорта винограда.
Крепость: 11–13%.
Итог: подойдёт разве что для лёгких закусок, но лишь в крайнем случае.
2. «Солнечная Долина», игристое вино брют розовое 2022
Напиток выглядит привлекательно благодаря бледно-розовому оттенку, но этим его достоинства заканчиваются. Вкус плоский, послевкусие короткое и ничем не выделяющееся.
Состав: Шардоне, Рислинг, Пино.
Крепость: 11–13%.
Итог: не смог оправдать ожиданий даже при богатом составе.
3. «Chateau de Talu», игристое вино брют белое 2023
Этот брют стал разочарованием. Дегустаторы отметили грубый вкус с окисленными тонами, напоминающими мочёные яблоки, и полное отсутствие гармонии.
Состав: Бианка, Мускат Белый, Рислинг.
Крепость: 11–13%.
Итог: практически непригодно для употребления.
4. «Мильстрим 1936», игристое вино брют белое 2022
Лидер антирейтинга. Эксперты описали его как вино с низким качеством: плесневелый запах, окисленные ноты и грубый вкус сделали его худшим среди протестированных образцов.
Состав: Бианка, Совиньон, Шардоне.
Крепость: 12%.
Итог: однозначно не рекомендовано к покупке.
Как выбрать качественное шампанское?
Покупая игристое вино, важно обращать внимание на его характеристики. Вот несколько советов:
1. Цвет и перляж
У качественного шампанского цвет должен быть ярким и прозрачным, без мутных оттенков.
Пузырьки (перляж) должны быть мелкими и подниматься равномерным потоком.
2. Аромат
Хорошее игристое вино обладает сложным ароматом, в котором можно уловить цветочные, фруктовые или минеральные ноты.
Отсутствие аромата или резкие химические запахи — тревожный знак.
3. Вкус и послевкусие
У качественного шампанского вкус сбалансированный, с лёгкой кислинкой и долгим приятным послевкусием.
Грубость, приторность или окисленные тона говорят о низком качестве.
4. Технология производства
Лучшие игристые вина производятся методом шампанизации в бутылках (традиционный метод). Такие вина выдерживаются на осадке, что придаёт им сложность и глубину вкуса.
Более дешёвые варианты производятся методом резервуарной ферментации (шарма), что сказывается на их вкусе и качестве.
5. Репутация производителя
Изучите информацию о бренде. Надёжные производители имеют хорошую репутацию и положительные отзывы.
Стоит ли экономить на шампанском?
Результаты дегустации показывают, что не всегда низкая цена оправдана. Качественное игристое вино доставляет удовольствие и подчёркивает торжественность момента. Лучше потратить немного больше, чем разочароваться во вкусе напитка, который должен радовать.
Перед покупкой внимательно изучайте отзывы, обращайте внимание на репутацию производителя и выбирайте напитки с проверенными характеристиками.
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