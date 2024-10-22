«Не вздумайте покупать, даже со скидкой в 90%»: в Роскачестве назвали марки сыра, которые не стоит брать даже по акции

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) провели масштабное исследование одного из самых популярных продуктов среди россиян — голландского сыра.

Результаты проверки показали, что не все отечественные производители следуют стандартам качества и используют безопасные ингредиенты. Исследование вскрыло случаи применения вредных для организма веществ в составе сыра, что вызвало общественный резонанс.

Как проводилось исследование?

В исследовании Роскачество проверяло именно голландский вид сыра, так как этот продукт является одним из самых востребованных на российском рынке. Проверке подверглись образцы, произведённые в различных регионах России, включая Новосибирскую область, Санкт-Петербург, Курскую область и Ставропольский край. Главной целью экспертов было выявление нарушений в составе сыра, связанных с заменой молочных жиров растительными.

Результаты исследования: кто попал в «черный список»?

По итогам проверки, специалисты Роскачества включили в «черный список» производителей голландского сыра из нескольких регионов России. Оказалось, что вместо натуральных молочных жиров в этих продуктах были использованы растительные жиры, что является серьёзным нарушением государственных стандартов. Продукты таких производителей не соответствуют требованиям качества, и их употребление может быть вредным для здоровья, особенно при избыточном потреблении.

Регионы с нарушениями:

Новосибирская область

Санкт-Петербург

Курская область

Ставропольский край

Эксперты предупреждают, что растительные жиры, используемые вместо молочных, могут негативно влиять на здоровье при регулярном употреблении, повышая риск заболеваний, связанных с избыточным потреблением жиров.

Надёжные производители

К счастью, не все производители пренебрегают качеством своих продуктов. Роскачество выделило несколько брендов, чьи сыры полностью соответствуют государственным стандартам и не содержат вредных добавок. Эти марки используют только натуральные ингредиенты, и их продукция безопасна для здоровья.

Бренды, чья продукция безопасна:

«Красная цена»

«Сыробогатов»

«Белебеевский»

«Первым делом»

Проверка показала, что эти производители ответственно относятся к своему делу и изготавливают голландский сыр по всем требованиям ГОСТа, без добавления растительных жиров. Это значит, что их продукцию можно смело включать в рацион без опасений за здоровье.

Почему это важно?

Нарушение стандартов качества пищевых продуктов — серьёзная проблема, особенно когда речь идёт о таких популярных товарах, как сыр. Растительные жиры, заменяющие молочные, могут оказывать негативное воздействие на организм, особенно при постоянном употреблении. Это подчеркивает важность таких исследований, как проводимое Роскачеством, ведь они помогают потребителям выбирать только безопасные продукты.

Результаты исследования Роскачества стали сигналом для россиян о том, что не все продукты на полках магазинов соответствуют высоким стандартам. Выбор качественного голландского сыра теперь стал проще благодаря рекомендациям экспертов. Следуя этим рекомендациям, потребители могут обезопасить своё здоровье и наслаждаться любимым продуктом без риска.