«БРИКС будет и уйдет, а сети останутся»: в Казани рассказали о состоянии тепловых сетей

Об износе труб, о ценах на тепло и о том, как сэкономить на коммуналке

«Зима близко», а значит и вместе с первыми холодами в Казани дали отопление. В каком состоянии сейчас находятся трубы и возможны ли проблемы с подачей отопления зимой в городе? Об этом рассказал на пресс-конференции генеральный директор АО «Татэнерго» — Раузил Хазиев.

Автор фото: пресс-служба АО «Татэнерго»

Решение проблемы с износом тепловых сетей

Спикер заявил, что износ сетей по нашей республике составляет от 56 до 83%. Он считает, что необходимо снизить цифру до 45%.

Проблема в цифрах выявлена и уже предлагается решение: создание федеральной программы, направленной на реконструкцию тепловых сетей, схожей с программой капитального ремонта жилого фонда 2007 года. Причем новое решение должно быть реализовано за 7-8 лет.

В 2008-2010 годах минэнерго приняло две программы: первая — предприятие берет кредиты, строит станцию, потом продает их и отбивает свои деньги. Так были построены ТЭЦ-1 И ТЭЦ-2. Вторая — альткотельная, на которую перешли многие города. Другие альтернативы еще не разработаны, ни на уровне федерации, ни на уровне республики.

Саммит БРИКС и его влияние на тепловые сети

Кстати, к саммиту были отремонтированы и подключены к теплоснабжению новые объекты: ﻿﻿новое здание Татарского государственного академического театра им. Г. Камала на пересечении ул. Х. Такташа и Назарбаева с нагрузкой 7,8 Гкал/ч; гостиничный комплекс вблизи моста Миллениум, с тепловой нагрузкой 4,545 Г кал/ч.

«Также в рамках подготовки к саммиту БРИКС из республиканского бюджета были выделены средства в размере 231,3 млн рублей с НДС для капитального ремонта сетей теплоснабжения. На сегодняшний день работы связанные с обеспечением теплоснабжения потребителей на всех 3 объектах ремонта выполнены, при этом заменено 1,7 погонных км тепловых сетей»

Автор фото: пресс-служба АО «Татэнерго»

Казанцы не рады отопительному сезону: они боятся квитанций за оплату коммунальных услуг. Каким будет ценник в этом году на тепло и что делать казанцам, которые не смогут оплачивать тарифы? Об этом рассказала Евгения Исааковна Юнисова — сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом».

О ценах на тепло

Евгения рассказала о «тепловой математике», а точнее о том, что цена на эту коммунальную услугу складывается из двух позиций. Первая — это тариф на тепловую энергию и объем, который мы потребляем, поскольку потребление зависит от температуры наружного воздуха: чем холоднее — тем дороже.

Тариф устанавливается региональной комиссией, так как все коммунальные услуги относятся к регулируемым.

Причем цена растет исходя из нескольких факторов: расходы производства, доставки, ремонт и обслуживания сетей, оборудования, которое используется для производства тепла. Также нельзя забывать про инфляцию.

По словам спикера, роста цен не избежать:

«Задача стоит конечно сдерживать их на уровне инфляции, но не всегда это удается»

Автор фото: пресс-служба АО «Татэнерго»

Проблема с оплатой коммунальных услуг и ее решение

Евгения заявила, что повышение цен влечет неудовлетворенность граждан, потому что это происходит с опережением уровня инфляции и из-за этого казанцы начинают отказывать себе в чем-то.

При этом, спикер рассказала о двух вариантах решения проблемы: первая — монетизация льгот по упрощенной программе, вторая — альтернативная котельная. Также она отметила, что основная сложность — незнание людей об этих возможностях, которые для кого-то могут стать ключевыми.

Рост объемов потребления тепла

Эксперт подняла и еще одну важную проблему, непременно связанную с ростом цен — помимо них увеличиваются объемы потребления энергии.

«Избыточное тепло мы получаем, когда нам этого не нужно, а большинство многоквартирных домов устроены таким образом, что люди не могут отказаться от такого количества энергии: они открывают окна, форточки, балконы и в итоге отапливают улицы»

Альтернативная котельная — способ сэкономить и тепло, и деньги

Всякая безальтернативная ситуация порождает монополию и необоснованные цены, которые не всегда связаны с экономическими затратами. Для решения антимонопольных задач были созданы альтернативные котельни. В чем их преимущество? Они расположены ближе к объектам, где происходит потребление тепла, соответственно выходит меньше затрат на транспортировку, а при утверждении тарифов организация закладывает и теплопотери, зависимые от протяженности сетей.

«Альткотельная решает эту проблему: тепло производится в близости от потребителя, минимизируются потери при доставке, а также при наличии близко расположенной котельни, проще решается вопрос регулирования количества потребления. Соответственно, цена становится ниже»

Несмотря на рост цен, существует несколько вариантов, как можно без удара по собственному бюджету сохранить деньги, не истратив все на комуналку. Для справки: с 1 июля произошло повышение цен на тепло. Одноставочный тариф составил5,09 рублей за кВт⋅ч (с НДС), рост составит 41 копейку. Одноставочный тариф для городских населенных пунктов в домах, оборудованных электроплитами, составит 4,10 рублей за кВт⋅ч (с НДС), увеличившись на 52 копейки. Одноставочный тариф для жителей сельских населенных пунктов составит 3,57 рублей за кВт⋅ч (с НДС), увеличившись на 29 копеек.