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Когда не хочется выходить из дома: рассказываем, что поможет не грустить этой осенью

Осень — это время уюта и тепла. Узнайте, как на...

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Осень приходит не только с дождями и холодными ветрами, но и с особым шармом, который невозможно не заметить. Хрустящие листья под ногами, прохладные утренние туманы и запах мокрой листвы создают уникальную атмосферу. Около 58% россиян отмечают, что осень для них — это время горячих напитков, уютных пледов и ароматических свечей​. В этот период особенно хочется укутаться в теплое одеяло, заварить чашку чая и погрузиться в домашний уют. Давайте разберемся, как наполнить свой дом теплом и комфортом с помощью вкусных блюд из ВкусВилла, которые сделают ваши осенние вечера по-настоящему особенными.

Панкейки тыквенные с крем-чизом

Тыквенные панкейки из ВкусВилла — это настоящая находка для любителей осенних десертов. В комплекте идет нежный крем-чиз, который добавляет сладкую и сливочную нотку, прекрасно дополняя мягкую текстуру панкейков. Просто подогрейте их в микроволновке или на сковороде, и подавайте к столу. Эти панкейки идеально подходят для уютного осеннего завтрака или полдника.

Этот десерт для уютного вечера с семьей можно заказать прямо сейчас - доставка будет бесплатной от любой суммы.

Крем-суп из тыквы пряный на кокосовом креме

Тыква — настоящий символ осени, и суп-крем из тыквы из ВкусВилла воплощает в себе все прелести этого сезона. Он сочетает в себе сладость тыквы и мягкость кокосового молока, что придает блюду бархатистую текстуру. Добавьте немного свежих трав или жареных семечек для завершения вкусовой композиции, и вот он — идеальный согревающий обед после долгой прогулки под дождем.

Не забывайте почаще заходить в приложение. ВкусВилл каждый день дает скидку 20% на подборку товаров: вдруг тыквенный суп будет среди них именно сегодня?

Глинтвейн безалкогольный с пряностями

Когда за окном холодно, хочется чего-то, что согреет не только тело, но и душу. Готовый безалкогольный глинтвейн из ВкусВилла — это насыщенный вкус винограда, апельсиновая цедра и пряные специи, такие как корица и гвоздика. Подогрейте его, не доводя до кипения, и наслаждайтесь теплом и уютом, закутавшись в плед. Этот напиток прекрасно подойдет для тех, кто любит проводить осенние вечера с книгой или за просмотром любимого фильма.

Чипсы из хурмы

Чипсы из хурмы — необычный осенний перекус, который можно взять с собой куда угодно. Эти натуральные снеки от ВкусВилла сохранили сладость и приятный аромат свежей хурмы. Хрустящие ломтики станут прекрасным дополнением к чаю или лёгким перекусом на работе. Приятный вкус хурмы напомнит о тёплых днях и добавит немного солнца в осеннюю серость.

Имбирный чай с цедрой лимона

Имбирный чай с цедрой лимона из ВкусВилла — это не просто напиток, а настоящее средство для поднятия настроения в осеннюю пору. Имбирь согревает изнутри, а лимон придаёт освежающий вкус. Чай поможет справиться с простудой и поддержать иммунитет, что особенно важно в холодное время года. Заварите его вечером, добавьте ложку меда, и наслаждайтесь теплом и ароматом.

Осень — это не только дождь и прохлада, но и прекрасное время для создания домашнего уюта. Наполните дом ароматами выпечки, согревающих напитков и вкусных блюд из ВкусВилла

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