В Татарстане не могут найти главу для Тукаевского района

В Тукаевском районе Татарстана не могут назначить главы.

Место главы района вакантно с апреля 2024 года. Первым кандидатом на этот пост был Разиф Каримов из Заинска, но он отказался переезжать в соседний район.

Сейчас Ильшат Фардиев, известный как куратор Тукаевского и Заинского районов, активно ищет нового кандидата на должность. Среди рассматриваемых вариантов — Камиль Назмиев, бывший глава исполкома Нижнекамска, который сейчас возглавляет закамское подразделение минэкологии Татарстана.

Также район может рассмотреть кандидатуру Наиля Магдеева, члена команды мэра Набережных Челнов. Среди его команды называют Ленара Ахметзянова, главу Комсомольского района, но его опыт не является достаточным. Градоначальник не хочет отпускать члена своей команды, так как Ахметзянов работает только год.

Руководитель исполкома муниципалитета Айрат Хабибуллин также выразил желание стать главой Тукаевского района. Однако неизвестно, как к этому относятся «верхние» чиновники.

Ранее депутаты Совета Тукаевского района освободили от должности бывшего главу Фаила Камаева «по собственному желанию». Прокуратура настаивает на другой формулировке, так как Камаев стал подозреваемым в деле о получении взятки и находится в СИЗО, пишет «Бизнес Онлайн».