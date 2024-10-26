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На Западе назвали саммит БРИКС успехом Путина

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Испанская газета El Pais заявила, что саммит БРИКС, прошедший в Казани, продемонстрировал, что Россия не находится в изоляции.

По словам журналистов, саммит в Казани стал очевидным дипломатическим успехом для президента России Владимира Путина и показателм того, что западные санкции не изолируют РФ. Авторы отметили, что на мероприятии присутствовали представители множества стран, включая как уже входящих в БРИКС, так и потенциальных участников объединения.

Кроме того, в газете подчеркивают, что члены БРИКС разделяют критический взгляд на мировой порядок, сложившийся после 1945 года, который, по их мнению, олицетворяют США и их союзники.

Ранее стало известно, что на купюре БРИКС изобразят животных для саммита 2025 года.

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