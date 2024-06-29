Не выйдут на пенсию ни в 2024, ни в 2025 году. Теперь миллионы пожилых жителей страны вынуждены будут работать

Вице-премьер России Татьяна Голикова поделилась важными новостями о последствиях пенсионной реформы, введённой в стране.

С началом постепенного увеличения пенсионного возраста, экономика страны ожидает добавление около 2,7 миллионов новых рабочих мест. Это является результатом желания большинства россиян продолжить свою трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

Ценный вклад старшего поколения

Татьяна Голикова отмечает, что около 60% пенсионеров в России выбирают продолжение трудовой деятельности. Это подчёркивает значимость их опыта и знаний для поддержки российской экономики.

Образовательные инициативы для пожилых

Вице-премьер также акцентировала внимание на создании специализированных образовательных программ, предназначенных для адаптации пожилых людей к изменяющимся условиям рынка труда. Это позволит старшему поколению оставаться конкурентоспособными и эффективно реализовывать свой профессиональный потенциал.

Активность среднего возраста на рынке труда

К концу 2023 года уровень занятости среди граждан в возрасте от 40 до 54 лет достиг рекордных 93%. Это свидетельствует о высокой активности и трудоспособности этой возрастной категории, а также их стремлении активно участвовать в экономической жизни страны.

Основные цели пенсионной реформы

Запущенная в 2019 году пенсионная реформа, предусматривающая постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, имеет несколько ключевых целей:

Обеспечение финансовой устойчивости пенсионной системы;

Стимулирование экономического роста за счет увеличения численности трудоспособного населения;

Создание условий для обеспечения достойной жизни пенсионеров.

Фокус на благосостояние граждан

Изменения в пенсионной системе направлены на повышение уровня жизни как работающих, так и неработающих пенсионеров. Также они способствуют укреплению экономического потенциала России, что важно для общего благосостояния страны в будущем.