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Не выбрасывайте кожуру мандарина: она на вес золота

Не выбрасывайте кожуру мандарина: она на вес золота

огородсад.рф

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Помимо кулинарных и ароматических возможностей, корки мандаринов могут быть использованы в различных сферах:

  1. Натуральный отпугиватель. Как упомянуто, запах цитрусовых, включая мандарины, может отпугивать кошек. Также это может работать против некоторых насекомых, таких как муравьи.

  2. Домашний увлажнитель воздуха. При сушке корок мандаринов и размещении их в близости батарей или на радиаторах теплоотопления, они могут служить естественным увлажнителем воздуха, высвобождая влагу в окружающую среду.

  3. Очистка и полировка. Внутренняя сторона корки мандарина обладает природными маслами, которые можно использовать для чистки и полировки деревянных поверхностей, таких как мебель.

  4. Ароматизация украшений. Можно поместить корки мандаринов в мешочки из ткани и использовать их как ароматические украшения для комнаты, шкафов или автомобиля.

  5. Средство от неприятных запахов. Корки мандаринов могут абсорбировать неприятные запахи в холодильнике или других закрытых пространствах, делая их свежими и приятными.

  6. Декоративные элементы. Вы можете использовать высушенные корки мандаринов в ремесленных проектах, создавая оригинальные декоративные элементы, такие как свечи или венки.

Используя корки мандаринов в повседневной жизни, вы не только сокращаете количество отходов, но и находите новые способы сделать её более приятной и удобной, передает ngnovoros.

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