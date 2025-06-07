Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Не йод и не бор: вот чем нужно поливать клубнику во время цветения – ягод собираем по 6 кг с грядки

С наступлением лета клубника активно растёт и т...

goodfon.com

Подписаться на Дзен.канал

С наступлением лета клубника активно растёт и требует должного ухода. Биолог Ирина Сушилова рекомендует использовать натуральные подкормки для улучшения урожая и качества ягод.

Одним из самых эффективных и простых решений является питательное удобрение, которое можно легко приготовить в домашних условиях.

Рецепт питательного удобрения для клубники

Для приготовления питательного раствора вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 литр измельчённой крапивы
  • Пригоршня панировочных сухарей
  • 2 столовые ложки гранулированных дрожжей

Смешайте все компоненты в 15-литровом ведре с тёплой водой. Оставьте раствор настояться на 2 дня. После этого необходимо отфильтровать раствор, чтобы избавиться от остатков и получить чистую жидкость для подкормки.

Как применять удобрение

Применяйте удобрение для клубники следующим образом:

  1. Орошайте растения под корень на влажную почву.
  2. Расход раствора — примерно один стакан на каждый куст.

Эта подкормка способствует укреплению растений, увеличению урожая и улучшению вкуса ягод. Она также помогает поддерживать здоровье клубники в летний период.

Преимущества натуральной подкормки

Подкормка по этому рецепту — это не только эффективное средство для поддержания здоровья клубники, но и натуральное удобрение, которое улучшает качество плодов без использования химических веществ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Шестидневка: На пользу или во вред? Как учебная неделя влияет на здоровье школьников РТ

Новости Татарстана

день назад

В РТ мужчина приговорен к лишению свободы за хищение свыше 473 млн рублей

тараканы санэпидемстанция

Новости Татарстана

день назад

Появились подробности пожара рядом с Константиновкой в РТ

Интересное в Казани

3 дня назад

Почему фундамент треснет через год? Разбираем главные ошибки казанцев при выборе сыпучих материалов

имиджевая съёмка в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Исполняющим обязанности минздрава Татарстана станет Альмир Абашев

Новости Казани

день назад

Все свадьбы в Казани из «Чаши» перенесут в Ратушу

Новости Татарстана

день назад

Миннуллина освободили от должности главы минздрава РТ

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: В Константиновке произошел взрыв газового баллона
Лонгриды
день назад

Шестидневка: На пользу или во вред? Как учебная неделя влияет на здоровье школьников РТ

Тема шестидневной формы обучения в российских ш...

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: В Константиновке произошел взрыв газового баллона

Новости Татарстана

день назад

Житель Татарстана обвиняется в коммерческом подкупе

Новости Татарстана

день назад

Исполняющим обязанности минздрава Татарстана станет Альмир Абашев

Новости Татарстана

день назад

Марат Хуснуллин заявил, что ввод нового жилья в РФ рискует упасть через 3 года
В РТ мужчина приговорен к лишению свободы за хи...
Новости Татарстана
день назад

В РТ мужчина приговорен к лишению свободы за хищение свыше 473 млн рублей

Не у нас

день назад

Врач Коновалова рассказала, как продлить молодость без гормональных препаратов

Новости Татарстана

день назад

В медколледже Набережных Челнов учится 63-летний студент

Новости Татарстана

день назад

Муфтий Татарстана Самигуллин назвал уклонение от закята воровством у бедных
Не выходить из дома — это реально: лучшие служб...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Не выходить из дома — это реально: лучшие службы доставки еды и товаров в Казани