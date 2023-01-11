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Не дожил до суда: в одиночной камере СИЗО нашли мертвым 16-летнего обвиняемого

Не дожил до суда: в одиночной камере СИЗО нашли мертвым 16-летнего обвиняемого

Фото: iprofiles.ru

В Саратове в камере местного СИЗО обнаружен мертвым 16-летний обвиняемый. Как сообщили в областном УФСИН, подросток содержался в камере один.

Медики учреждения и скорой помощи попытались его реанимировать, но безрезультатно. Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено. По предварительной версии, арестант совершил суицид.
Отмечается, что обвиняемый состоял на профилактическом учете как склонный к суициду и членовредительству.

Материалы проверки направлены в следственные органы.

Рядом с телом нашли прощальную записку. Подросток был арестован за кражу с незаконным проникновением в жилище. В СИЗО он находился с 9 декабря, 13 января ему исполнилось бы 17 лет.

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