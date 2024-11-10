Не будет доступа уже с 11 ноября: WhatsApp придумал новое правило для всех россиян

Пользователям WhatsApp в России предстоит обновить свои мобильные устройства, чтобы продолжить пользоваться сервисом без ограничений. С 11 ноября мессенджер изменит требования к операционным системам, поддерживаемым приложением.

В ответ на необходимость улучшения безопасности пользовательских данных и оптимизации работы приложения, WhatsApp вносит коррективы в список поддерживаемых операционных систем. Изменения, которые вступят в силу уже этой осенью, коснутся всех пользователей без исключения.

Согласно новой политике, с 11 ноября WhatsApp прекратит работу на устройствах, которые работают на устаревших версиях iOS и Android. Для владельцев устройств Apple требуется минимально iOS 12, а для устройств на базе Android — версия 5.0 Lollipop или новее.

Те, кто не обновит свои системы до указанного времени, обнаружат, что доступ к мессенджеру блокирован. Приложение не будет запускаться, оставляя пользователей без возможности отправлять сообщения или звонить через сервис.

Поддержание актуальной версии операционной системы становится не только вопросом удобства, но и необходимостью для обеспечения безопасности и функциональности приложений, таких как WhatsApp. Эти меры помогают предотвратить возможные угрозы безопасности и обеспечить стабильную работу приложения.

Убедитесь, что ваше устройство соответствует новым требованиям WhatsApp, проверив и при необходимости обновив операционную систему. Для получения дополнительной информации о совместимости и инструкций по обновлению посетите официальный сайт WhatsApp или обратитесь в службу поддержки.