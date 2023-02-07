Названы несколько причин, по которым Россия "торопится" начать решающее наступление на Украине

Эксперты и аналитики в США подумали о том, почему РФ так "торопится" начать решающее наступление на Украине. Разведчики Киева и США единодушны во мнении, что Путин отдаст приказ наступать в течение 10-15 суток.

Почему так быстро, обосновали аналитики американского Института изучения войны.

Во-первых, как считают специалисты, в Кремле постараются успеть завершить СВО до тех пор, пока на Украину не пришло обещанное вооружение. Видимо, речь идет о танках натовского образца.

Во-вторых, со слов сотрудников ISW, российское командование торопится провести наступательную операцию до наступления распутицы, которую ожидают примерно к апрелю. Эксперты считают, что именно данный фактор стал главным препятствием, не позволившим ВС РФ достичь своей цели в прошлом году, когда началась военная спецоперация.

Также эксперты уточнили, что начать наступать русские могут с юга, востока или севера, но более вероятно, что ВС РФ начнут свой крупномасштабный "победный" марш с территории ЛДНР для полного взятия республик под контроль.

Ранее мы сообщали, что эксперт разъяснил, какой гадостью травят наших парней на Донбассе украинские бойцы, применяя химическое оружие.