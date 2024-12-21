Набиуллина предрекла беды россиянам: никаких кредитов и ипотек
finam.ru
В условиях роста инфляции, которая превысила все прогнозы, Банк России принял неожиданное решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.
Это решение стало сюрпризом для большинства экспертов, ожидавших увеличение ставки до 23% и выше, чтобы сдержать инфляционные тенденции.
Детали решения Банка России
На заседании 20 декабря, несмотря на аналитические прогнозы, Совет директоров регулятора решил не поднимать ставку. Это решение было обусловлено оценкой текущих денежно-кредитных условий, которые, как отмечается, уже создают предпосылки для снижения инфляции.
Факторы, влияющие на решение
По данным Банка России, ужесточение кредитных условий и снижение активности на кредитном рынке способствуют дезинфляции, несмотря на продолжающийся рост цен и спроса в экономике. Эксперты утверждают, что рост ставок для конечных заемщиков уже достиг необходимой жесткости для контроля инфляции.
Экономический контекст и инфляционные ожидания
К концу 2024 года инфляция ускорилась до 9,5%, что значительно выше целевого диапазона Банка России. Инфляционные ожидания населения и бизнеса также достигли максимума за год, что повышает риски для экономики.
Последствия решения
Стабилизация ключевой ставки влияет на экономическую активность, ставки по кредитам и депозитам, а также на покупательскую способность населения. Ожидается, что это решение будет способствовать постепенному снижению инфляции без дополнительного давления на экономический рост.
Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% отражает сложный баланс между необходимостью сдерживания инфляции и стимулирования экономической активности. Этот шаг демонстрирует осторожный подход регулятора в условиях высокой неопределенности и изменчивости экономической среды, сообщает rbc.ru.
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