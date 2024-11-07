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«На грядущих выходных начнется то, чего не было с 1941 года». Синоптики сказали, к чему готовиться

В ближайшие выходные Россию ждет серьезный клим...

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В ближайшие выходные Россию ждет серьезный климатический поворот.

Метеорологи сообщают, что предстоящие изменения будут не только резкими, но и крайне неприятными для многих жителей европейской части страны, и отмечают, что такие погодные аномалии не наблюдались более 80 лет, передает PRIMPRESS.

Чего ждать от погоды: резкое похолодание, штормовой ветер и снегопад

Синоптики предсказывают экстремальные перемены погоды с субботы. В Москве и соседних регионах температура упадет до -2C, сопровождаясь мощными порывами ветра до 15 м/с, что соответствует штормовым значениям. Атмосферное давление тоже будет вести себя нестабильно: сначала резко понизится, а затем поднимется до предельных значений, что особенно неблагоприятно для метеозависимых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Снежный покров в ноябре: начало зимы

С воскресенья россиян ожидает первый снег, который постепенно усилится к празднованию Дня народного единства. Ожидается сильный снегопад, а порывы ветра достигнут 18 м/с, что в сочетании с температурой -5C будет ощущаться как -10...-15C.

Редкая погодная аномалия для ноября

Эксперты подчеркивают, что такие сильные изменения климата для начала ноября — большая редкость и сравнимы по масштабу с погодными условиями 1941 года. Специалисты рекомендуют, по возможности, провести эти выходные дома и подготовиться к резкому похолоданию.

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