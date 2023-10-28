«Мы прекращаем работу в России»: Whatsapp сделал заявление для всех россиян: уже с 1 ноября

WhatsApp является одним из самых известных и популярных мессенджеров у россиян. Пользователи могут общаться, отправлять сообщения, звонить и обмениваться фотографиями и видеозаписями через приложение. Руководство мессенджера сделало важное заявление о прекращении работы на некоторых мобильных устройствах, сообщили в PRIMPRESS.

Вышеназванное изменение в работе приложения коснется владельцев устройств с устаревшими версия операционных систем Android и iOS. К ним относятся версии ниже 5.0 Android и старее 12 iOS. Согласно заявлению разработчиков, такая мера необходима для улучшения качества связи и работы мессенджера.

WhatsApp порекомендовал пользователям обновить операционную систему своего устройства до поддерживаемой версии, чтобы продолжать пользоваться мессенджером без проблем.