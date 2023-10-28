Новости России
· Ульяна Сенько

«Мы прекращаем работу в России»: Whatsapp сделал заявление для всех россиян: уже с 1 ноября

«Мы прекращаем работу в России»: Whatsapp сделал заявление для всех россиян: уже с 1 ноября

24gadget.ru

Подписаться в Telegram

WhatsApp является одним из самых известных и популярных мессенджеров у россиян. Пользователи могут общаться, отправлять сообщения, звонить и обмениваться фотографиями и видеозаписями через приложение. Руководство мессенджера сделало важное заявление о прекращении работы на некоторых мобильных устройствах, сообщили в PRIMPRESS.

Вышеназванное изменение в работе приложения коснется владельцев устройств с устаревшими версия операционных систем Android и iOS. К ним относятся версии ниже 5.0 Android и старее 12 iOS. Согласно заявлению разработчиков, такая мера необходима для улучшения качества связи и работы мессенджера.

WhatsApp порекомендовал пользователям обновить операционную систему своего устройства до поддерживаемой версии, чтобы продолжать пользоваться мессенджером без проблем.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

VIP – отели у Миллениум пытаются узаконить

Полезное

15 часов назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

мелкая сетка на вентиляцию от тараканов

Новости Казани

день назад

У казанцев, которые живут на Нижней, изымут квартиры

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

тату в стиле минимализм в Самаре

Новости Казани

день назад

В Казани на Горьковском шоссе лежит мертвый мужчина

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцы, которые стали участниками СВО, получат 305 тысяч

Новости Казани

день назад

Данис Зарипов заявил о банкротстве своего спортивного центра

Новости Казани

день назад

В Казани на продажу за 5 миллионов выставили ручку, которой расписывался основатель пирамиды Finiko Доронин

Новости Казани

день назад

Казанский детский хирург установил дважды мировой рекорд
Лонгриды
день назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Новости Татарстана

6 часов назад

Камила Валиева не собирается пропускать четвертый эта Гран-при

Полезное

15 часов назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

Новости Татарстана

6 часов назад

Певица из Татарстана прошла в четвертьфинал шоу «Голос Германии»

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане повысится стоимость техосмотра автомобилей
В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки
Новости Казани
9 часов назад

В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки

Новости Татарстана

8 часов назад

Минниханов сменил начальника инспекции Госстройнадзора РТ

Новости Казани

8 часов назад

«Ак Барс» готовы обменять Дамира Жафярова

Новости Казани

9 часов назад

В мэрии Казани объяснили, почему напор воды в ряде домов стал таким слабым
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани