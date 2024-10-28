Как использовать осенний урожай: пять оригинальных рецептов заготовок
Осень – время обильного урожая, когда многие начинают делать домашние заготовки, чтобы сохранить вкус и пользу свежих овощей и фруктов на зиму. Заготовки не только позволяют продлить срок хранения продуктов, но и радуют разнообразием вкусов. Согласно опросам, более 60% россиян регулярно занимаются консервированием, выбирая натуральные рецепты без добавления искусственных ингредиентов. В этой статье мы предлагаем пять оригинальных рецептов с продуктами из ВкусВилла, чтобы по максимуму использовать осенние дары природы.
Оригинальное лечо с перцем и кабачками
Для любителей пикантных заготовок лечо станет отличным выбором. Этот рецепт отличается от классического за счёт добавления кабачков, что придаёт блюду особенную текстуру и насыщенный вкус. Кабачки содержат витамины А и С, которые полезны для укрепления иммунной системы.
Ингредиенты:
- Сладкий перец – 1 кг
- Кабачки – 1 кг
- Помидоры – 1,5 кг
- Лук – 0,5 кг
- Чеснок – 4 зубчика
- Сахар – 100 г
- Соль – 1 ст. ложка
- Подсолнечное масло – 150 мл
- Уксус (9%) – 50 мл
Приготовление:
- Нарезать перец и кабачки крупными кусочками, лук – полукольцами.
- Помидоры очистить от кожицы и нарезать, затем протушить вместе с луком.
- Добавить к помидорам кабачки, перец, масло, соль и сахар, варить 30 минут.
- В конце добавить измельчённый чеснок и уксус, проварить ещё 10 минут. Разлить по стерильным банкам.
Варенье из груш с маком
Груши отлично подходят для приготовления варенья, а мак придаёт этому рецепту оригинальный вкус и текстуру. Мак содержит много кальция, что помогает поддерживать здоровье костей и зубов.
Ингредиенты:
- Груши сорт "Дюшес" – 1 кг
- Сахар – 800 г
- Вода – 200 мл
- Мак – 50 г
Приготовление:
- Нарезать груши дольками, засыпать сахаром и оставить на 2 часа.
- Довести до кипения и варить 30 минут.
- Добавить мак и проварить ещё 10 минут. Закатать в стерильные банки.
Помидоры в желе
Это оригинальный способ консервирования помидоров, при котором они сохраняют свою сочность и приобретают интересную текстуру благодаря желе. Помидоры являются отличным источником антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от вредного воздействия свободных радикалов.
Ингредиенты:
- Помидоры черри – 1 кг
- Вода – 1 л
- Желатин – 30 г
- Сахар – 100 г
- Соль – 1 ст. ложка
- Уксус – 50 мл
Приготовление:
- Развести желатин в воде, нагреть до полного растворения, но не кипятить.
- Добавить соль, сахар, уксус.
- Разложить помидоры по банкам, залить желе и стерилизовать 15 минут. Закатать.
Сливы в пряном маринаде
Сливы в пряном маринаде получаются ароматными и сочными, благодаря добавлению специй. Кстати, сливы богаты клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения и помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови.
Ингредиенты:
- Сливы – 1 кг
- Сахар – 300 г
- Уксус – 100 мл
- Пряности: корица, гвоздика, бадьян – по вкусу
Приготовление:
- Разрезать сливы пополам и удалить косточки.
- Вскипятить воду с сахаром, уксусом и специями.
- Залить сливы маринадом, стерилизовать банки 15 минут, закатать.
Цукини в маринаде с острым перцем
Цукини в сочетании с острым перцем создают пикантное блюдо, которое можно подавать как гарнир или закуску. Острый перец стимулирует обмен веществ, а также помогает повысить аппетит и улучшить пищеварение.
Ингредиенты:
- Цукини – 1 кг
- Острый перец – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Уксус – 100 мл
- Сахар – 2 ст. ложки
- Соль – 1 ст. ложка
Приготовление:
- Нарезать цукини кружочками, перец – кольцами, чеснок – пластинами.
- Смешать уксус, сахар, соль и воду, довести до кипения.
- Разложить цукини с чесноком и перцем по банкам, залить маринадом. Стерилизовать 10 минут.
Заготовки осенних продуктов – это вкусно, полезно и практично. С продуктами из ВкусВилла вы сможете создать уникальные домашние консервации, которые будут радовать вас всю зиму. Чтобы сделать покупки еще удобнее, ВкусВилл предлагает бесплатную доставку на все товары и скидку 20% на личную подборку. Начинайте заготовки вместе с ВкусВиллом и наслаждайтесь домашними деликатесами!
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