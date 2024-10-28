Осень – время обильного урожая, когда многие начинают делать домашние заготовки, чтобы сохранить вкус и пользу свежих овощей и фруктов на зиму. Заготовки не только позволяют продлить срок хранения продуктов, но и радуют разнообразием вкусов. Согласно опросам, более 60% россиян регулярно занимаются консервированием, выбирая натуральные рецепты без добавления искусственных ингредиентов. В этой статье мы предлагаем пять оригинальных рецептов с продуктами из ВкусВилла, чтобы по максимуму использовать осенние дары природы.

Оригинальное лечо с перцем и кабачками

Для любителей пикантных заготовок лечо станет отличным выбором. Этот рецепт отличается от классического за счёт добавления кабачков, что придаёт блюду особенную текстуру и насыщенный вкус. Кабачки содержат витамины А и С, которые полезны для укрепления иммунной системы.

Ингредиенты:

Сладкий перец – 1 кг

Кабачки – 1 кг

Помидоры – 1,5 кг

Лук – 0,5 кг

Чеснок – 4 зубчика

Сахар – 100 г

Соль – 1 ст. ложка

Подсолнечное масло – 150 мл

Уксус (9%) – 50 мл

Приготовление:

Нарезать перец и кабачки крупными кусочками, лук – полукольцами. Помидоры очистить от кожицы и нарезать, затем протушить вместе с луком. Добавить к помидорам кабачки, перец, масло, соль и сахар, варить 30 минут. В конце добавить измельчённый чеснок и уксус, проварить ещё 10 минут. Разлить по стерильным банкам.

Варенье из груш с маком

Груши отлично подходят для приготовления варенья, а мак придаёт этому рецепту оригинальный вкус и текстуру. Мак содержит много кальция, что помогает поддерживать здоровье костей и зубов.

Ингредиенты:

Груши сорт "Дюшес" – 1 кг

Сахар – 800 г

Вода – 200 мл

Мак – 50 г

Приготовление:

Нарезать груши дольками, засыпать сахаром и оставить на 2 часа. Довести до кипения и варить 30 минут. Добавить мак и проварить ещё 10 минут. Закатать в стерильные банки.

Помидоры в желе

Это оригинальный способ консервирования помидоров, при котором они сохраняют свою сочность и приобретают интересную текстуру благодаря желе. Помидоры являются отличным источником антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от вредного воздействия свободных радикалов.

Ингредиенты:

Помидоры черри – 1 кг

Вода – 1 л

Желатин – 30 г

Сахар – 100 г

Соль – 1 ст. ложка

Уксус – 50 мл

Приготовление:

Развести желатин в воде, нагреть до полного растворения, но не кипятить. Добавить соль, сахар, уксус. Разложить помидоры по банкам, залить желе и стерилизовать 15 минут. Закатать.

Сливы в пряном маринаде

Сливы в пряном маринаде получаются ароматными и сочными, благодаря добавлению специй. Кстати, сливы богаты клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения и помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Ингредиенты:

Сливы – 1 кг

Сахар – 300 г

Уксус – 100 мл

Пряности: корица, гвоздика, бадьян – по вкусу

Приготовление:

Разрезать сливы пополам и удалить косточки. Вскипятить воду с сахаром, уксусом и специями. Залить сливы маринадом, стерилизовать банки 15 минут, закатать.

Цукини в маринаде с острым перцем

Цукини в сочетании с острым перцем создают пикантное блюдо, которое можно подавать как гарнир или закуску. Острый перец стимулирует обмен веществ, а также помогает повысить аппетит и улучшить пищеварение.

Ингредиенты:

Цукини – 1 кг

Острый перец – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Уксус – 100 мл

Сахар – 2 ст. ложки

Соль – 1 ст. ложка

Приготовление:

Нарезать цукини кружочками, перец – кольцами, чеснок – пластинами. Смешать уксус, сахар, соль и воду, довести до кипения. Разложить цукини с чесноком и перцем по банкам, залить маринадом. Стерилизовать 10 минут.