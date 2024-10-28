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Как использовать осенний урожай: пять оригинальных рецептов заготовок

Узнайте, как использовать осенний урожай с поль...

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Осень – время обильного урожая, когда многие начинают делать домашние заготовки, чтобы сохранить вкус и пользу свежих овощей и фруктов на зиму. Заготовки не только позволяют продлить срок хранения продуктов, но и радуют разнообразием вкусов. Согласно опросам, более 60% россиян регулярно занимаются консервированием, выбирая натуральные рецепты без добавления искусственных ингредиентов. В этой статье мы предлагаем пять оригинальных рецептов с продуктами из ВкусВилла, чтобы по максимуму использовать осенние дары природы.

Оригинальное лечо с перцем и кабачками

Для любителей пикантных заготовок лечо станет отличным выбором. Этот рецепт отличается от классического за счёт добавления кабачков, что придаёт блюду особенную текстуру и насыщенный вкус. Кабачки содержат витамины А и С, которые полезны для укрепления иммунной системы.

Ингредиенты:

  • Сладкий перец – 1 кг
  • Кабачки – 1 кг
  • Помидоры – 1,5 кг
  • Лук – 0,5 кг
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Сахар – 100 г
  • Соль – 1 ст. ложка
  • Подсолнечное масло – 150 мл
  • Уксус (9%) – 50 мл

Приготовление:

  1. Нарезать перец и кабачки крупными кусочками, лук – полукольцами.
  2. Помидоры очистить от кожицы и нарезать, затем протушить вместе с луком.
  3. Добавить к помидорам кабачки, перец, масло, соль и сахар, варить 30 минут.
  4. В конце добавить измельчённый чеснок и уксус, проварить ещё 10 минут. Разлить по стерильным банкам.

Варенье из груш с маком

Груши отлично подходят для приготовления варенья, а мак придаёт этому рецепту оригинальный вкус и текстуру. Мак содержит много кальция, что помогает поддерживать здоровье костей и зубов.

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Нарезать груши дольками, засыпать сахаром и оставить на 2 часа.
  2. Довести до кипения и варить 30 минут.
  3. Добавить мак и проварить ещё 10 минут. Закатать в стерильные банки.

Помидоры в желе

Это оригинальный способ консервирования помидоров, при котором они сохраняют свою сочность и приобретают интересную текстуру благодаря желе. Помидоры являются отличным источником антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от вредного воздействия свободных радикалов.

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Развести желатин в воде, нагреть до полного растворения, но не кипятить.
  2. Добавить соль, сахар, уксус.
  3. Разложить помидоры по банкам, залить желе и стерилизовать 15 минут. Закатать.

Сливы в пряном маринаде

Сливы в пряном маринаде получаются ароматными и сочными, благодаря добавлению специй. Кстати, сливы богаты клетчаткой, что способствует улучшению пищеварения и помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Ингредиенты:

  • Сливы – 1 кг
  • Сахар – 300 г
  • Уксус – 100 мл
  • Пряности: корица, гвоздика, бадьян – по вкусу

Приготовление:

  1. Разрезать сливы пополам и удалить косточки.
  2. Вскипятить воду с сахаром, уксусом и специями.
  3. Залить сливы маринадом, стерилизовать банки 15 минут, закатать.

Цукини в маринаде с острым перцем

Цукини в сочетании с острым перцем создают пикантное блюдо, которое можно подавать как гарнир или закуску. Острый перец стимулирует обмен веществ, а также помогает повысить аппетит и улучшить пищеварение.

Ингредиенты:

  • Цукини – 1 кг
  • Острый перец – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Уксус – 100 мл
  • Сахар – 2 ст. ложки
  • Соль – 1 ст. ложка

Приготовление:

  1. Нарезать цукини кружочками, перец – кольцами, чеснок – пластинами.
  2. Смешать уксус, сахар, соль и воду, довести до кипения.
  3. Разложить цукини с чесноком и перцем по банкам, залить маринадом. Стерилизовать 10 минут.

Заготовки осенних продуктов – это вкусно, полезно и практично. С продуктами из ВкусВилла вы сможете создать уникальные домашние консервации, которые будут радовать вас всю зиму. Чтобы сделать покупки еще удобнее, ВкусВилл предлагает бесплатную доставку на все товары и скидку 20% на личную подборку. Начинайте заготовки вместе с ВкусВиллом и наслаждайтесь домашними деликатесами!

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