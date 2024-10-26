Интересное в Казани
· 16+ · Яна Крутовских

Гастрономическое удовольствие в центре города: редакция рекомендует, где вкусно поесть в Казани

Корреспондент ProKazan опробовал на себе роль р...

Подписаться в Telegram

В Казани, где насчитывается более 1,500 заведений общественного питания, найти по-настоящему интересное место — задача не из простых. Корреспондент ProKazan отправился в кафе «Сандал», чтобы проверить, заслуживает ли оно своих высоких оценок. Заведение, расположенное в центре города на Лево-Булачной, 42, имеет рейтинг 4.9 на 2ГИС и 5.0 на Яндексе, что уже говорит о его популярности. Но что скрывается за этими цифрами? Мы решили выяснить, что делает «Сандал» особенным и какие возможности для отдыха он предлагает своим гостям.

Спокойное утро с кофе или тихий вечер с десертом

Интерьер «Сандала» выполнен в теплых бежевых и светлых оттенках, создавая атмосферу, в которой хочется расслабиться и задержаться подольше. Утром и днем кафе работает как уютная кофейня, где можно заказать кофе и десерты — например, домашний чизкейк или классическое тирамису.

В кофейной зоне всегда тихо, что делает ее идеальным местом для спокойных встреч, работы с ноутбуком или чтения книги. По будням здесь можно встретить студентов и офисных сотрудников — они приходят, чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi и наслаждаться чашечкой капучино.

Закрытые кабинки для игр и отдыха

В «Сандале» предусмотрены закрытые кабинки, которые обеспечивают приватность и комфорт для отдыхающих. Каждая кабинка оснащена удобными диванами, мягким освещением и игровой приставкой — это идеальное место для компаний, которые хотят провести время в уединенной обстановке, поиграть и отдохнуть в тишине. Эти зоны пользуются популярностью, особенно по вечерам и в выходные, так что бронировать место лучше заранее.

Спокойный семейный отдых с вкусными блюдами и душевной атмосферой

Основной зал кафе «Сандал» идеально подходит для семейных обедов и ужинов. Меню заведения разнообразное и включает как европейские блюда, так и традиционные татарские. Одним из популярных вариантов являются брускетты с лососем — хрустящая основа с нежной рыбой среднего соления и воздушным сливочным соусом, который придает блюду особый вкус.

Салат с креветками и авокадо порадует тех, кто ценит сочетание свежести и легкости, а наваристый том ям с морепродуктами станет настоящей находкой для любителей азиатской кухни — насыщенный вкус с легкой остротой согреет в холодное время года.

Не обошлось и без традиционной татарской кухни: эчпочмаки с мясной начинкой, подаваемые с ароматным бульоном, напоминают о домашней выпечке. Эти блюда готовятся по аутентичным рецептам, что позволяет гостям окунуться в атмосферу настоящей татарской кухни.

Для тех, кто приходит на обед, предлагаются бизнес-ланчи, которые включают сытные и вкусные блюда по доступной цене — всего за 390 рублей.

Вечера с караоке и коктейлями: когда хочется веселья

К вечеру кафе трансформируется: гости могут петь в караоке и наслаждаться коктейлями. Караоке-зона привлекает до 30 гостей за ночь, а барное меню включает более 20 авторских коктейлей. Бармены с удовольствием экспериментируют и предлагают новые напитки, в том числе сезонные, которые соответствуют текущим праздникам и мероприятиям.

«Сандал» — это не просто кафе, это место, где каждый может провести время по-своему. Утром здесь можно расслабиться за чашечкой кофе, днем — отдохнуть в закрытых кабинках с игровой приставкой, а вечером — погрузиться в атмосферу веселья с караоке и авторскими коктейлями.

Особое внимание стоит уделить грядущей неделе, посвященной на Хеллоуину, которая начинается в понедельник, 28 октября. Вам обещают полное погружение в атмосферу праздника: гостей ждут тематическое оформление с мистическими элементами, специальные коктейли «с привидениями» и закуски в стиле Хеллоуина. Караоке-зона будет работать до поздней ночи, так что каждый сможет исполнить свои любимые песни.

Рейтинг заведения в 4.9 на 2ГИС и 5.0 на Яндексе — это не просто цифры, а результат продуманного подхода к созданию уникального формата отдыха в центре Казани.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Как казанцам получать сразу два кешбэка за поку...
Интересное в Казани
20 часов назад

Как казанцам получать сразу два кешбэка за покупку продуктов этой осенью: пошаговая инструкция

Новости Казани

14 часов назад

Гостиницы около моста «Миллениум» все-таки не открыли к саммиту БРИКС

Интересное в Казани

день назад

«И даже правнукам останется»: почему надо строить дом в Казани из кирпича

тараканы в посудомоечной машине как избавиться

Лонгриды

17 часов назад

«Это безоговорочный успех»: в Казани завершился саммит БРИКС

Новости России

3 дня назад

Новое решение для отелей – билайн бизнес настроил уникальный и удобный доступ к Wi-Fi

оцифровка фотографий в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

Зеленский нахамил Гутеррешу за визит в Казань

Новости Казани

день назад

Что сказал Путин на заседании 16 саммита БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС+»

Новости Казани

день назад

В Казани выпал снег

Новости Татарстана

день назад

«Татарка подарила...известного писателя»: гости интересуются татарской культурой

Новости Казани

день назад

В РЖД рассказали, почему поезд Деда Мороза не поедет в Казань
Новости Казани
2 дня назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Казани

час назад

На Западе назвали саммит БРИКС успехом Путина

Новости России

день назад

билайн и Сеченовский университет создали ИИ-модель для оценки отторжения пересаженной почки

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 3302 семьи получили оставшуюся часть маткапитала по нацпроекту «Демография»

Новости Татарстана

2 часа назад

За минувшую неделю в Татарстане подешевели яблоки
За неделю в Татарстане подорожали все марки бен...
Новости Татарстана
3 часа назад

За неделю в Татарстане подорожали все марки бензина и дизель

Новости Казани

2 часа назад

На купюре БРИКС изобразят животных для саммита 2025 года

Новости Казани

4 часа назад

В Литве раскритиковали поездку Гутерриша в Казань на саммит БРИКС

Новости Казани

20 часов назад

Казанец устроил погром во дворе, разбив 2 машины урной
В билайне рассказали о новом виде мошенничества...
Новости России
5 дней назад

В билайне рассказали о новом виде мошенничества в мессенджерах