Татарстанская семья бойца СВО лишилась денег, вложившись в кооператив

Семья бойца СВО из Республики Татарстан потеряла денежные средства после того, как вложилась в имущество, пишет Inkazan.

Мать военного сообщила, что им пообещали недвижимость через кооператив, куда они отдали больше 7 млн рублей. После этого татарстанцы не получили ни деньги, ни жилье.

Местная жительница рассказала, что мошенники живут в Альметьевске. Однако дело не раз было остановлено из-за якобы неустановлением лица, которого следует привлечь в качестве обвиняемого.

По информации издания, сейчас материалы дела располагаются в производстве следственного органа.

Ранее мы писали о том, что подземный переход на ул. Мавлютова могут начать достраивать уже в следующем месяце 2024 года. Об этом сообщил Минтранспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Известно, объект стали строить еще в 2021 году, а завершить планировали к августу 2022 года.