В Государственной Третьяковской галерее открывается масштабная экспозиция, посвящённая творческой деятельности художников — членов и экспонентов Товарищества передвижных художественных выставок, традиционно их называют передвижниками. Выставка посвящена 155-летию со дня основания Товарищества и проходит при поддержке банка ВТБ до 6 апреля 2025 года.

«Более чем за 20 лет партнёрства ВТБ и Третьяковки организовано множество масштабных и ярких проектов. Выставка о творчестве передвижников обещает стать одной из самых заметных – тем более потому что это первая выставка в новом здании галереи на Кадашевской набережной. Экспозиция Третьяковской галереи позволит не только обновить представление о том, кто такие передвижники, но и оценить их вклад в развитие русской школы живописи. Мы уже видим, насколько высок интерес к выставке: ВТБ совместно с галереей реализовал возможность ранней продажи билетов на выставку – и только в первые несколько дней акции клиенты банка купили порядка 800 билетов», – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Товарищество составили ведущие мастера эпохи — Василий Перов, Николай Ге, Иван Крамской, Илья Репин, Василий Суриков, Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Василий Поленов, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Виктор Васнецов, Василий Максимов, Григорий Мясоедов, Илларион Прянишников, Николай Ярошенко и другие. Экспозиция объединяет более 150 работ из коллекций Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного музея А.С. Пушкина и других музеев.

Согласно концепции проекта, в первом разделе участвуют работы, которые были непосредственно представлены на передвижных выставках. Это хрестоматийные передвижнические произведения — полотна философско-этического свойства, картины, сфокусированные на социальной проблематике, портреты, раскрывающие психологию человека эпохи «газет и вопросов», пейзажи. Во втором разделе показаны полотна, авторы которых отходили от парадигмы реалистического мировосприятия, экспериментировали, двигаясь в сторону символизма, импрессионизма и авангарда. За последние 50 лет изучение творчества мастеров — членов ТПХВ — привело к более глубокому пониманию их наследия, что и создало необходимость в новом взгляде на экспонирование произведений.

На выставке представлен и мультимедийный проект, который рассказывает о деятельности Товарищества, а также о главных коллекционерах произведений передвижников. Работу экспозиции сопровождает обширная образовательная программа: цикл лекций научных сотрудников Третьяковской галереи и приглашенных экспертов, а также интерактивные экскурсии для школьников. Посетители выставки получат специальную памятную открытку от ВТБ, а для партнеров и клиентов банка будут организованы мероприятия с посещением выставки.

Социальная ответственность – одно из важных направлений деятельности ВТБ на протяжении многих лет. В рамках программы «Культурная страна» банк активно сотрудничает с ключевыми культурными учреждениями страны, поддерживает их проекты и реализует собственные инициативы. ВТБ входит в состав Совета попечителей Третьяковской галереи с 2002 года и спонсирует ключевые выставки музея. При поддержке банка в галерее прошли уникальные выставки Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Николая Ге, Исаака Левитана, Ильи Репина, Николая Рериха и другие.