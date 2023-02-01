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“Мишустин, помоги!”: рабочие рыбного порта не хотят увольняться

“Мишустин, помоги!”: рабочие рыбного порта не хотят увольняться

Фото предоставлено пресс-службой ММРП

Рабочие Мурманского морского рыбного порта от лица председателя профсоюза Горина Евгения Николаевича обратились к Мишустину Михаилу Владимировичу.

Коллектив порта обеспокоен решением Арбитражного суда, которое было оглашено в октябре прошлого года. Судья, сославшись на Федеральный закон “О государственной охране”, посчитала, что ММРП попал под иностранное влияние. Однако, далеко не весь состав Мурманского порта согласился с принятым постановлением.

По мнению члена профсоюза, во время рассмотрения дела, суд упустил ряд важных деталей, которые способны оказать существенное влияние на исход судебного разбирательства. Например, в материале дела отсутствуют доказательства участия в управлении делами порта лица с иностранным гражданством.

По коллективу поползли слухи о ликвидации предприятия или смене его руководства. Работникам не хочется расставаться с пока еще действующей администрацией Мурманского порта. За годы совместной работы в морпорт было вложено много труда и финансовых инвестиций, которые окупились вдвойне. Благодаря нынешнему руководству предприятие продолжает восстанавливаться, а зарплаты работников расти.

Председатель первичной профсоюзной организации Горин Евгений Николаевич поделился своими переживаниями:

“Такие серьезные и безосновательные решения, как снос порта, даже с перспективами его последующего восстановления, или уничтожение сложившейся команды порта, могут нанести серьезный ущерб конкурентоспособности всей рыбной отрасли Российского Севера и перенаправить потоки выловленной рыбы не на стол российским гражданам, а в порты Северной Норвегии”.

Работники Мурманского порта своим обращением призывают председателя правительства Мишустина обратить на ситуацию внимание и помочь ее разрешить. Прочитать обращение полностью можно по ссылке.

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