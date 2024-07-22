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Мегабой в Подмосковье: Как Минеев и Исмаилов оживили российский ММА

Этот восьмираундовый боксерский поединок не только возглавил турнир, но и стал его ярким финалом

mma.metaratings.ru

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В последние годы интерес к смешанным единоборствам в России видел как взлеты, так и падения, но турнир, организованный Камилом Гаджиевым, главой промоутерской компании АМС Fight Nights, явно вносит свежую струю в этот вид спорта. Недавний поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым, который состоялся на подмосковной Live Арене, стал не просто боем, а настоящим шоу, привлекшим внимание миллионов.

Этот восьмираундовый боксерский поединок не только возглавил турнир, но и стал его ярким финалом. Минеев, который одержал победу единогласным решением судей, неоднократно отправлял своего соперника в нокдаун, демонстрируя отточенные навыки и стратегическое мышление, сообщает news.sportbox.ru.

По словам Камила Гаджиева, бюджет мероприятия достиг поразительных 90 миллионов рублей. Организатор поделился, что деньги были собраны с трудом, однако поддержка партнеров, включая бренды энергетиков и букмекерские конторы, а также успешные продажи билетов и помощь телеканала «Матч ТВ» в правах на трансляцию, сыграли свою роль.

«Это один из самых дорогих турниров в истории российского ММА, уступающий разве что бою Емельяненко против Мальдонадо», — заявил Гаджиев. Это сравнение говорит о многом, учитывая значимость того боя для всей индустрии боевых искусств в России.

Турнир подтвердил, что российские бои ММА могут привлекать внимание не только заядлых фанатов, но и широкой публики, а высокий уровень организации и мастерства бойцов служит залогом того, что ММА в России продолжит свое развитие и дальше.

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