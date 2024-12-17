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Люди в ярости сдают билеты: в поездах теперь такое запрещено - как теперь будут передвигаться пассажиры РЖД

Железные дороги России (РЖД) продолжают активно...

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Модернизация пассажирских перевозок: нововведения РЖД

Железные дороги России (РЖД) продолжают активно внедрять инновации в сферу пассажирских перевозок, предлагая новые решения для повышения удобства и безопасности поездок. Эти изменения касаются как использования спальных мест, так и правил взаимодействия с электронными устройствами в поездах.

Новое расписание использования нижних полок

Чтобы улучшить комфорт пассажиров верхних полок, РЖД ввели адаптивное расписание использования нижних мест для приёма пищи. Теперь пассажиры, размещённые на верхних полках, могут воспользоваться столиками в нижних зонах с семи утра, с двенадцати дня и с семи вечера в течение трёх часов.

Эта инициатива направлена на создание приятных условий для путешествующих россиян и гостей страны, которые ранее испытывали дискомфорт из-за нехватки пространства. В остальное время нижние места остаются для их владельцев.

  • Совет: перед поездкой рекомендуется ознакомиться с графиком использования полок, чтобы избежать недоразумений и планировать своё время.

Новые правила использования электроники

Для создания спокойной атмосферы в вагонах введены ограничения на использование электронных устройств:

- Аудиоразвлечения могут слушаться только в наушниках.
- Громкие телефонные разговоры или разговоры по видео под запретом.

Эти меры направлены на обеспечение комфорта всех пассажиров, особенно тех, кто предпочитает отдыхать или работать во время поездки.

  • Рекомендация: обязательно имейте при себе наушники и старайтесь снижать громкость звука, чтобы не беспокоить окружающих.

Дополнительные улучшения для комфортного путешествия

В рамках программы модернизации РЖД внедряют и другие меры, направленные на повышение уровня комфорта при поездках:

- Обновление меню в вагонах-ресторанах.
- Индивидуальная регулировка климат-контроля.
- Увеличение количества зарядных станций.
- Модернизация информационных систем.

Комфорт в каждом путешествии

Изменения, внедряемые РЖД, направлены на создание современной и комфортной среды для всех пассажиров. Благодаря гибкому графику использования полок, новым правилам по электронике и другим усовершенствованиям поездки становятся более приятными, а атмосфера в поездах — дружелюбной и располагающей для всех.

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