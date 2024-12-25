Новости Татарстана
· 16+ · Даниил Мурзов

Казанский БК УНИКС вышел победителем из матча с «Пармой»

Баскетбольный клуб УНИКС завершил год яркой и р...

БК УНИКС

Подписаться в Telegram

Баскетбольный клуб УНИКС завершил год яркой и результативной победой над «Пармой», одержав верх с итоговым счётом 103:92.

Хотя уральцы смогли начать игру в роли лидеров, временно выйдя вперёд 11:8, казанцы быстро восстановили равновесие и к концу первой четверти захватили инициативу, закончив её со счётом 26:21. К перерыву преимущество УНИКСа только возросло — 56:42.

Эта победа стала для татарстанцев второй подряд и третьей за последние четыре игры, когда они преодолели отметку в 100 очков. Ключевым моментом матча стало триочковое попадание Михаила Беленицкого, которое обеспечило команде важное преимущество.

Маркой Найт был признан лучшим игроком встречи, набрав впечатляющие 28 очков и сделав 6 подборов. В таблице Единой лиги ВТБ УНИКС продолжает преследовать лидеров, всего на одно поражение отставая от второго места, занимаемого «Зенитом» из Санкт-Петербурга с 17 победами на счету.

Теперь команда готовится к новогоднему перерыву, который продлится целых 10 дней. Игрокам предоставят несколько выходных, которые они смогут провести с близкими, в том числе за границей России, сообщает Татарстан-24.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

5 часов назад

Раненого после стрельбы тренера оперируют в больнице Челнов

Новости России

14 часов назад

Технологично и экологично

какие запахи не любят тараканы

Новости Татарстана

5 часов назад

В Челнах неизвестный мужчина открыл огонь в фитнес-клубе

Важное в РТ

2 дня назад

В сети МТС в Татарстане заработали отечественные базовые станции «ИРТЕЯ»

цена контурной пластики губ в Москве

Новости Татарстана

день назад

За установку шумозащитных экранов фирме из Татарстана не выплатят 80 млн рублей

Лонгриды

день назад

Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменения затронут жителей с 1 июля 2025 года

Новости Казани

день назад

Ученые из Казани создали материал для батарей нового поколения

Новости Казани

день назад

Альпинисты Казани ликвидируют опасные объекты в ЖК «Лазурные небеса»

Новости Казани

11 часов назад

В Казани создают проект второй линии метрополитена
Новости Казани
12 часов назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Татарстана

45 минут назад

Упавший в Казахстане самолет совершал рейсы в Казань за два дня до трагедии

Важное в РТ

11 часов назад

В Казани появился обновленный офиса Сбера

Новости Татарстана

55 минут назад

Казанский БК УНИКС вышел победителем из матча с «Пармой»

Новости Казани

час назад

Посещение Казанского Кремля закрыли из-за задымления
В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть р...
Новости Татарстана
7 часов назад

В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть рабочих которой погибли в пожаре

Новости Татарстана

2 часа назад

ЦБ РФ снял ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

Новости Татарстана

4 часа назад

Жители северных районов Казани реже стали жаловаться на воздух

Новости Татарстана

4 часа назад

Негативное воздействие на атмосферу в Татарстане снизилось за 30 лет
ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объ...
Новости России
6 дней назад

ВТБ примет участие в госпрограмме поддержки объектов культурного наследия