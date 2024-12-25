Казанский БК УНИКС вышел победителем из матча с «Пармой»

Баскетбольный клуб УНИКС завершил год яркой и результативной победой над «Пармой», одержав верх с итоговым счётом 103:92.

Хотя уральцы смогли начать игру в роли лидеров, временно выйдя вперёд 11:8, казанцы быстро восстановили равновесие и к концу первой четверти захватили инициативу, закончив её со счётом 26:21. К перерыву преимущество УНИКСа только возросло — 56:42.

Эта победа стала для татарстанцев второй подряд и третьей за последние четыре игры, когда они преодолели отметку в 100 очков. Ключевым моментом матча стало триочковое попадание Михаила Беленицкого, которое обеспечило команде важное преимущество.

Маркой Найт был признан лучшим игроком встречи, набрав впечатляющие 28 очков и сделав 6 подборов. В таблице Единой лиги ВТБ УНИКС продолжает преследовать лидеров, всего на одно поражение отставая от второго места, занимаемого «Зенитом» из Санкт-Петербурга с 17 победами на счету.

Теперь команда готовится к новогоднему перерыву, который продлится целых 10 дней. Игрокам предоставят несколько выходных, которые они смогут провести с близкими, в том числе за границей России, сообщает Татарстан-24.