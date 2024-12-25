Технологично и экологично

Вести безаварийную деятельность в 11 субъектах Российской Федерации, внося заметный вклад в сохранение природы их территорий. Этим безоговорочным принципом руководствуются 24 часа в сутки руководствуются нефтепроводчики. Итоги 2024 года говорят о том, что компания «Транснефть – Прикамье» уверенно стоит на страже экологического равновесия в регионах своего присутствия.

Контроль 24/7

На производственных объектах Пермского, Удмуртского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского районных нефтепроводных управлений в уходящем году не зафиксировано ни одного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Об этом свидетельствуют более 33 тыс. анализов, выполненных на объектах предприятия в рамках экологического мониторинга. Специалисты собственных аккредитованных экоаналитических лабораторий исследовали состояние атмосферного воздуха, природных, подземных и сточных вод, почвы, замеряли промышленные выбросы в атмосферу. Около 17 тыс. анализов выполнили эксперты сторонних организаций. Результаты экомониторинга неизменно подтверждают эффективность системы мероприятий по охране окружающей среды.

Передовые технологии давно в арсенале трубопроводчиков в деле сохранения баланса экосистем регионов. К примеру, при реконструкции действующих резервуаров и строительстве новых их оснащают понтонами из алюминиевых сплавов. Конструкции позволяют улавливать до 98-99 % паров нефти. Техническое перевооружение котельных ведется с установкой котлов с меньшим удельным расходом топлива и системы автоматического регулирования температуры. Эффект – планомерное снижение удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Для стабильной очистки хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод «Транснефть – Прикамье» эксплуатирует 27 очистных сооружений. Помимо регулярных технических осмотров, ремонта оборудования, ежегодных закупок фильтрующих загрузок и реагентов, они постоянно модернизируются. Инновационные методы очистки позволяют исключить сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду.

В фокусе – флора и фауна

Большой вклад предприятия в сохранение флоры и фауны – масштабные работы по восполнению водных биоресурсов в регионах, где ведутся строительство и реконструкция подводных участков трубопроводов, надежности которых уделяется особое внимание. В 2024 году по инициативе «Транснефть - Прикамье» в акватории Куйбышевского, Нижнекамского и Саратовского водохранилищ, а также реки Вятки выпущено почти 4 млн мальков ценных промысловых рыб – стерляди и толстолобика. Трубопроводчики сохраняют экосистему и увеличивают естественную популяцию совместно со специалистами Росрыболовства. Для каждой акватории тщательно подбираются вид, количество и место выпуска молоди.

Забота предприятия о природной среде выражается и в пересадке краснокнижных растений за пределы территорий будущих работ. Так называемой транслокацией все не заканчивается. Важно держать на контроле состояние растений, чтобы установить приживаемость особей и проконтролировать состояние ценопопуляции.

Так, в 2024 году сотрудники Марийского государственного университета исследовали процесс роста и развития астрагала серпоплодного и остролодочника волосистого, занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл. В 2023 году с целью сохранения редкие растения пересадили за пределы охранной зоны магистрального трубопровода. В Башкортостане специалисты Южно-Уральского ботанического сада-института провели мониторинговые исследования так же годом ранее пересаженных краснокнижных растений: алтея лекарственного, ириса желтого и ковыля перистого. После изучения всхожести семян и приживаемости растений было принято решение о подсадке растений из резервного фонда, что повысит жизнестойкость редких видов.

Будь здоров, зеленый лес!

Восстановление легких планеты – лесов – ведется предприятием постоянно. В каждом регионе своего присутствия работники регулярно сажают деревья. Только в текущем году в Республиках Татарстан, Марий Эл и Кировской области высажено свыше 87 тыс. саженцев сосны и березы обыкновенной.

Не первый год на предприятии в тренде эковолонтерство. Активисты поддерживают региональные экологические акции и являются инициаторами собственных «зеленых» проектов. Экосубботники на берегах рек, озер и водоемов, участие в экологических фестивалях и масштабных акциях «Сохраним лес», «Сад памяти», посадка деревьев в парках и скверах – существенный вклад в экологическое благополучие регионов, в которых живут и работают прикамские нефтепроводчики.

Минимизировать влияние на окружающую среду, сохранить и приумножить природные богатства, нести ответственность за экологический баланс регионов. Этим «зеленым» принципам трубопроводная компания следует неотступно. В будущем экологическая повестка в «Транснефть – Прикамье», несомненно, будет только расширяться.