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Посещение Казанского Кремля закрыли из-за задымления

Казанский Кремль временно приостановил свою раб...

Алиса Петрова

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Казанский Кремль временно приостановил свою работу для посетителей из-за небольшого пожара, произошедшего на его территории.

В считанные минуты после сообщения о возгорании к месту происшествия прибыли пожарные, медики и сотрудники полиции. По словам очевидцев, огонь вспыхнул на чердаке одного из зданий кремлевского комплекса, сообщает местное издание «Бизнес Online».

Журналисты РБК решили выяснить детали инцидента и обратились за комментариями в МЧС Республики Татарстан и местные правоохранительные органы. На видео, появившемся в сети, видны небольшие облака дыма, а всех находившихся на территории Кремля людей попросили покинуть помещения.

Вход на этот исторический объект останется закрытым до полного устранения последствий пожара, согласно информации издания, сообщает РБК.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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