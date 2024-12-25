Посещение Казанского Кремля закрыли из-за задымления

Казанский Кремль временно приостановил свою работу для посетителей из-за небольшого пожара, произошедшего на его территории.

В считанные минуты после сообщения о возгорании к месту происшествия прибыли пожарные, медики и сотрудники полиции. По словам очевидцев, огонь вспыхнул на чердаке одного из зданий кремлевского комплекса, сообщает местное издание «Бизнес Online».

Журналисты РБК решили выяснить детали инцидента и обратились за комментариями в МЧС Республики Татарстан и местные правоохранительные органы. На видео, появившемся в сети, видны небольшие облака дыма, а всех находившихся на территории Кремля людей попросили покинуть помещения.

Вход на этот исторический объект останется закрытым до полного устранения последствий пожара, согласно информации издания, сообщает РБК.