Раненого после стрельбы тренера оперируют в больнице Челнов

В Набережных Челнах развернулась экстренная операция в БСМП для спасения мужчины, который стал жертвой стрельбы в фитнес-клубе «Адреналин».

Под огнём оказался тренер, получивший ранение ноги от выстрела, произведённого неизвестным.

Сообщения в социальных сетях обрастают слухами: утверждается, что инцидент произошёл в 38-м комплексе, где загадочный молодой человек в тёмных очках и капюшоне напал на сотрудника клуба. Однако полиция быстро внесла ясность, опровергнув слухи о множественных жертвах и подтвердив, что пострадал только один человек. Ситуация продолжает вызывать беспокойство среди местных жителей, и все с нетерпением ждут официальной информации о произошедшем, сообщает Челнинские известия.