После новогодней ночи многие из нас сталкиваются с одной и той же ситуацией: холодильник забит остатками салатов, а мысль о плите вызывает лишь желание вернуться под теплый плед. Январские праздники — это время, когда хочется настоящего отдыха, без суеты и часовых кулинарных подвигов. Но при этом уютный вечер с близкими все равно требует чего-то вкусного на столе.

Как найти баланс между ленивым наслаждением праздником и желанием порадовать себя чем-то необычным? Оказывается, решение ближе, чем кажется.

Для тех, кто ищет вкус праздника: пицца с мандаринами

После новогодних салатов хочется чего-то лёгкого и необычного, что мгновенно поднимет настроение. Пицца с мандаринами от «Папа Джонс» — это идеальное сочетание нежной куриной грудки, пикантного сыра блю чиз и Моцареллы, дополненное ярким цитрусовым вкусом. Она словно создана для того, чтобы напомнить о праздничной атмосфере и добавить на стол немного волшебства.

Вкус праздника в каждой коробке! «Папа Джонс» украсил свои пиццерии новогодними гирляндами и елками, а сотрудников стало больше, чтобы все заказы доставлялись вовремя. Впечатление праздника начинается ещё до первого кусочка.

Если за столом собрались гурманы: пицца с грушей и голубым сыром

Для тех, кто уже попробовал всё и ищет новые вкусовые ощущения, идеально подойдёт пицца с грушей, ароматным голубым сыром, сливочным сыром и хрустящим миндалём. Это настоящий гастрономический эксперимент, который покоряет своей утончённостью. Отличный выбор для вечера с бокалом чая или чего-то более крепкого, если душа всё-таки требует праздника.

Успейте заказать 31 декабря! Чтобы сотрудники пиццерии «Папа Джонс» успели встретить Новый год с близкими, 31 декабря пиццерии работают до 18:00,а уже 1 января будут готовы принимать заказы с 14:00.

Когда мнения за столом разделились: Папа Микс

Январские вечера часто проходят в компании друзей или семьи, где каждый хочет чего-то своего. Папа Микс спасёт ситуацию: четыре популярные пиццы в одной — Пепперони, Цыпленок Барбекю, Четыре Сыра и Маргарита. Это универсальный выбор, который точно понравится всем. К тому же, такой формат позволяет попробовать сразу несколько вкусов, не ломая голову над выбором.

Дети в восторге! Маленькие шефы могут сами научиться готовить пиццу на мастер-классах от «Папа Джонс». Записаться можно на сайте papakids.ru — это станет отличным развлечением для всей семьи в январские праздники.

Для тех, кто любит классику с изюминкой: Супер Папа

Когда хочется чего-то привычного, но всё же с небольшим акцентом, на помощь приходит хит «Супер Папа». Здесь и пикантная пепперони, и ветчина, и ароматная свинина, дополненные томатным соусом, Моцареллой, шампиньонами, луком, маслинами и сладким перцем. Лёгкая остринка придаёт этому сочетанию особый шарм, который точно оценят ценители насыщенных вкусов.

Рекордные заказы. На предновогодних вечеринках «Папа Джонс» удивляет не только вкусом, но и масштабами. Компании нередко заказывают по 30-40 пицц на один адрес, чтобы отметить праздник вкусно и без забот.

Для уютного вечера с детьми: Сёрф-энд-Тёрф от шефа

Если вечер проводится в кругу семьи, обратите внимание на пиццу Сёрф-энд-Тёрф, созданную шефом Денисом Крупеней и его сыном. Сливочный соус пармеджано, нежная курица, ветчина и креветки делают её идеальным выбором для совместного ужина. Такой вкус точно понравится и детям, и взрослым. А ещё это отличный повод заглянуть на сайт papakids.ru и записаться на детский мастер-класс, где малыши смогут сами научиться готовить пиццу.

Новый год с гигантским размахом! В 2025 году «Папа Джонс» в Казани исполняется 10 лет. В честь этого события гостей ждут подарки, розыгрыши и невероятная пицца диаметром 60 сантиметров, которая появится уже в феврале!

Для больших компаний: выгодные сеты и пиццы XXL

Если вы планируете собрать за столом большую компанию, то выгодные сеты от «Папа Джонс» станут настоящим спасением. Сет Evervess L, например, включает три самые популярные пиццы диаметром 35 см, закуски и напитки — идеальное решение для уютного вечера в кругу семьи или друзей.

А если хочется чего-то по-настоящему впечатляющего, обратите внимание на пиццы диаметром 40 см. Они способны накормить даже самую шумную компанию и добавят празднику ярких вкусовых впечатлений. Всё это — без долгих часов у плиты и в удобной упаковке, чтобы вам оставалось только наслаждаться моментом.

И немного больше о доставке

Среднее время ожидания доставки составляет 90–120 минут, но благодаря дополнительному набору сотрудников, «Папа Джонс» делает всё, чтобы пицца приезжала вовремя, даже в самый разгар праздников. Ингредиенты нарезаются прямо перед приготовлением. Здесь не используют полуфабрикаты или заморозку — только свежие продукты, чтобы вы могли наслаждаться не только вкусом, но и качеством каждого кусочка.