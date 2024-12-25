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Жители северных районов Казани реже стали жаловаться на воздух

В Татарстане наблюдается впечатляющее улучшение...

Алиса Петрова

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В Татарстане наблюдается впечатляющее улучшение состояния атмосферы. Министерство экологии республики делится данными, которые подтверждают позитивные изменения.

С 2006 года выбросы с Нижнекамского промышленного узла уменьшились на целых 35 тысяч тонн, что говорит о значительном прогрессе в борьбе с загрязнением. Интересно, что число жалоб от жителей на качество воздуха сократилось в 32 раза — с 583 до всего лишь 18! Это яркий пример того, как совместные усилия правительства и граждан могут привести к реальным результатам.

Кроме того, около трети населения активно участвует в экологических инициативах, что также положительно сказывается на состоянии окружающей среды. За последние семь лет удалось взыскать штрафов и компенсаций за экологический ущерб на сумму 359,9 миллиона рублей, а предотвращенный ущерб достиг внушительных 77,1 миллиарда рублей. Эти цифры подчеркивают важность соблюдения экологических норм и активного участия общества в охране природы, сообщает Вечерняя Казань.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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