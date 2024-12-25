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ЦБ РФ снял ограничения на полную стоимость потребительских кредитов

Центральный банк России принял важное решение: ...

Даниил Мурзов

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Центральный банк России принял важное решение: с 1 января по 31 марта 2025 года он временно отменяет ограничения на полную стоимость потребительских кредитов.

Это касается всех видов займов, которые выдают банки, кооперативы и ломбарды.

Полная стоимость кредита (ПСК) включает в себя не только процентные платежи, но и различные комиссии и другие расходы, связанные с обслуживанием долга. Освобождение от регулирования ПСК создаст более гибкие условия для заемщиков и поможет сохранить доступность кредитов на рынке. Это также снизит риски манипуляций с расчётами полной стоимости, что в свою очередь сделает финансовые операции более прозрачными.

Однако такое решение регулятора продиктовано не случайностью. Основной причиной стали возросшие издержки для финансовых учреждений, вызванные повышением ключевой ставки и усиливающейся конкуренцией между банками за ресурсы. Таким образом, Центробанк пытается сбалансировать интересы потребителей и финансовых организаций в условиях меняющейся экономической ситуации, сообщает РБК.

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