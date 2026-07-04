Счастливое число 13: какие смартфоны вышли в июне 2026

В июне 2026 года, вопреки летнему затишью, состоялось 13 значимых запусков смартфонов. Лишь одна премьера прошла в России, но почти все модели скоро появятся на российском рынке. Главный редактор Ferra.ru Игорь Сайкин прокомментировал наиболее интересные новинки.

OPPO Reno 16 и Reno 16 Pro вышли на глобальный рынок 25-26 июня. Обе модели получили компактные 6,32-дюймовые AMOLED-экраны, 200-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией и перископический телеобъектив. Базовая версия оснащена чипсетом MediaTek Dimensity 8550 Super, Pro — флагманским Dimensity 9500s. Аккумуляторы: 6700 мА·ч и 7000 мА·ч соответственно, зарядка 80 Вт, у Pro — беспроводная 50 Вт. Защита IP66+IP68+IP69. Цены: 899 евро за базовую модель и 1099 евро за Pro.

Серия Huawei Nova 16 вышла в Китае 1 июня. Включает четыре модели: Nova 16z, Nova 16, Nova 16 Pro и Nova 16 Ultra. Все работают на HarmonyOS 6.1 без сервисов Google. Старшие модели оснащены чипсетом Kirin 9010S и аккумулятором 7000 мА·ч с зарядкой 100 Вт. Камеры: 200 Мп у Pro и Ultra, 50 Мп у базовой. Цены: от 2999 юаней за стандартную версию до 4699 юаней за Ultra.

Redmi K90 Ultra вышел в Китае 30 июня. Он оснащен Snapdragon 8 Elite с дискретным графическим чипом и активным вентилятором охлаждения. Дисплей — 6,83 дюйма AMOLED 165 Гц, аккумулятор 8550 мА·ч с зарядкой 100 Вт. Цена: от 2799 юаней.

HONOR X80 Pro Max анонсирован 22 июня с рекордным аккумулятором 11 000 мА·ч. Толщина корпуса — 8,08 мм, вес — 203 г. Дисплей — 6,8 дюйма AMOLED 120 Гц. Чипсет — Snapdragon 6 Gen 5, камера 50 Мп. Цена: от 1999 юаней.

Motorola Edge 70 Pro+ представлен в Индии 4 июня. Четыре камеры по 50 Мп, чипсет MediaTek Dimensity 8500 Extreme, аккумулятор 6500 мА·ч. Цена: 47 999 рупий.

Samsung Galaxy A27 5G представлен 25 июня. Snapdragon 6 Gen 3, 6,7-дюймовый AMOLED 120 Гц, батарея 5000 мА·ч. Цена в Европе — 350 евро.

Samsung Galaxy M47 5G вышел в Индии 29 июня. Аналогичный чипсет, аккумулятор 6000 мА·ч, зарядка 45 Вт. Цена: 22 999 рупий.

OnePlus N6 и Vivo Y6a — бюджетные новинки. OnePlus N6 получил аккумулятор 8000 мА·ч и HD+ экран, цена 22 999 рупий. Vivo Y6a с HD+ экраном стоит 1999 юаней.

Realme C100x — единственный российский лонч июня, поступил в продажу 30 июня. Это защищенный смартфон с батареей большой емкости, цена в РФ — 17 000 рублей.

Российский рынок смартфонов в 2025 году сократился на 20% в официальных каналах, но общее падение составило лишь 5% из-за перетока в альтернативные каналы. В апреле 2026 года экспорт китайских смартфонов в РФ достиг $211,1 млн, Россия поднялась на 9-е место среди покупателей.

Мировой тренд июня — повсеместное использование 50-мегапиксельных камер и больших аккумуляторов. Однако эксперты советуют не ориентироваться только на спецификации, а дождаться обзоров.