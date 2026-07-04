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Экс-генконсул Китая в Казани Сян Бо стал послом в Ираке

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Сян Бо, ранее занимавший пост генерального консула КНР в Казани, назначен чрезвычайным и полномочным послом Китая в Ираке. Об этом сообщили в посольстве. Дипломат уже прибыл в Багдад и приступил к обязанностям.

На новом посту Сян Бо намерен укреплять сотрудничество между двумя странами. Он отметил, что Китай и Ирак связывают давние дружеские отношения, а совместные проекты уже принесли значительные результаты.

Посол планирует вместе с иракскими партнерами реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне. Это, по его словам, выведет стратегическое партнерство на новый уровень.

Сян Бо стал 22-м послом Китая в Ираке.

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