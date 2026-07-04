Армия и оружие

Мобильный пункт отбора заработал на Ивана Купалы в Зеленодольске

Служба новостей Автор статьи
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В Зеленодольске во время празднования Ивана Купалы начал работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Желающие могут получить информацию о поступлении в Вооруженные силы РФ.

Офицер пункта отбора в Казани Егор Горячев рассказал, что особое внимание уделяется войскам беспилотных систем. С января прошлого года ведется набор в этот род войск. Контрактник проходит обучение от полутора до трех месяцев, после чего может уволиться по истечении срока контракта. Еще одно приоритетное направление — служба в Африканском корпусе, подразделении Минобороны, выполняющем задачи на территории Африканского континента.

Посетители пункта могут примерить экипировку бойца и попробовать себя в роли оператора БПЛА на симуляторе. Также была представлена автоматная турель от благотворительного фонда «ZА мирное небо», который производит такие турели и отправляет их бойцам в зону СВО.

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