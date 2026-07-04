Минниханов и Здунов встретились с молодежью на форуме в Мордовии

В Мордовии проходит Межрегиональный детско-молодежный форум «Мордовия – Татарстан». В этом году площадкой стала Мордовия, а год назад первый такой форум принимал Татарстан. На мероприятие прибыли Раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Мордовии Артем Здунов.

Форум объединяет молодых людей двух регионов. Его цель — знакомство с историей, культурой и традициями соседей, а также налаживание связей для совместных проектов. Идея форума — укрепление межнационального согласия и воспитание уважения к культурному наследию народов России.

Минниханов поблагодарил участников за интерес к культуре соседнего региона и активное участие. Он отметил, что такой живой обмен между молодежью республик важен и заслуживает продолжения. Раис Татарстана пригласил молодежный актив Мордовии приехать в следующем году в Татарстан, где форум снова сменит прописку.