Татарстан утвердил план нацполитики до 2028 года

Кабмин Татарстана обнародовал план мероприятий на 2026–2028 годы, разработанный в рамках Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года. Документ включает несколько ключевых направлений.

Первое направление направлено на укрепление общероссийской гражданской идентичности на базе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. В его рамках запланирована реализация концепции «Русский язык в Татарстане» на 2026–2030 годы, проведение олимпиад, диктантов и военно-патриотических игр, а также организация государственных праздников — Дня России, Дня Победы и Дня народного единства.

Второй блок касается сохранения и поддержки этнокультурного и языкового разнообразия страны, а также укрепления объединяющей роли русского народа как государствообразующего. Предусмотрен мониторинг состояния и развития языков народов России, проведение традиционных народных праздников в республике и поддержка народных художественных промыслов.

Третий блок посвящен обеспечению межнационального и межрелигиозного согласия, профилактике экстремизма и конфликтов на национальной и религиозной почве. В него входят мониторинг информационного пространства, изучение этнических диаспор и сообществ мигрантов на предмет возможных рисков вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, а также меры по адаптации иностранных граждан в Татарстане и их информированию о российском законодательстве.