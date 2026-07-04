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Татарстан утвердил план нацполитики до 2028 года

Служба новостей Автор статьи
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Кабмин Татарстана обнародовал план мероприятий на 2026–2028 годы, разработанный в рамках Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года. Документ включает несколько ключевых направлений.

Первое направление направлено на укрепление общероссийской гражданской идентичности на базе традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. В его рамках запланирована реализация концепции «Русский язык в Татарстане» на 2026–2030 годы, проведение олимпиад, диктантов и военно-патриотических игр, а также организация государственных праздников — Дня России, Дня Победы и Дня народного единства.

Второй блок касается сохранения и поддержки этнокультурного и языкового разнообразия страны, а также укрепления объединяющей роли русского народа как государствообразующего. Предусмотрен мониторинг состояния и развития языков народов России, проведение традиционных народных праздников в республике и поддержка народных художественных промыслов.

Третий блок посвящен обеспечению межнационального и межрелигиозного согласия, профилактике экстремизма и конфликтов на национальной и религиозной почве. В него входят мониторинг информационного пространства, изучение этнических диаспор и сообществ мигрантов на предмет возможных рисков вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, а также меры по адаптации иностранных граждан в Татарстане и их информированию о российском законодательстве.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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