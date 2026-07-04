Программа капремонта жилья в Татарстане на 2026 год выполнена на 45%

К началу июля в Татарстане реализовано 45% программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год. Об этом на совещании в Доме правительства рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Работы уже ведутся в 485 зданиях из запланированных 813. Полностью отремонтированы 74 дома, причем 15 из них — за последние две недели. Программа охватывает 41 муниципальное образование.

В этом году также планируется заменить 124 лифта в 56 жилых домах шести муниципалитетов. На текущей неделе объявлены электронные аукционы по выбору подрядчиков еще для 120 объектов.

Ранее объем финансирования программы был увеличен до 11,118 млрд рублей. Строительно-монтажные работы в домах Казани должны завершить к 15 сентября 2026 года, сезонные (кровли, фасады, системы отопления) — к 15 августа, а лифты починят к 1 декабря.